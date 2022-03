Último governador gaúcho a renunciar foi Pedro Simon em 1990

Ao anunciar que renunciará ao cargo de governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) repete um gesto que não ocorria há 32 anos no Estado. Em 1990, o então governador Pedro Simon (MDB), em seu último ano de mandato, deixou a chefia do Executivo gaúcho para concorrer ao Senado.

Em seu lugar, completou o governo o então vice-governador Synval Guazelli, que ficou no comando do Executivo até o início de 1991, quando Alceu Collares (PDT), eleito no ano anterior, assumiu o governo.

Em 1990, Simon, depois de renunciar, venceu a eleição e conquistou a cadeira de senador, que ocupou por 24 anos, com mais duas reeleições. Nenhum outro governador gaúcho desde então saiu do Piratini para disputar o Senado ou a presidência da República.

Alguns tentaram a reeleição, outros indicaram o sucessor, mas nenhum foi reeleito ou conseguiu eleger seu preferido.

Leite se propõe a um desafio maior, disputar a presidência da República. E planeja eleger o sucessor, o vice Delegado Ranolfo (PSDB), que nesta segunda-feira (28) foi apontado pelo tucano, pela primeira vez de forma clara, como seu candidato à sucessão.