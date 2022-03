Paula Mascarenhas decide não disputar eleições estaduais e permanece em Pelotas

Cotada para disputar o cargo de governadora do Rio Grande do Sul, a prefeita de Pelotas, Paula Schild Mascarenhas (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (28) que não vai renunciar ao cargo.

Pelas redes sociais, a executiva reeleita agradeceu aos líderes do partido e aos eleitores que cogitaram seu nome para o governo do Estado nas eleições deste ano.

"Continuar prefeita não significa que não trabalharei, com todo amor e energia, para reeleger o projeto que vem transformando o Estado nos últimos anos. O governo Eduardo Leite tirou o Rio Grande do Sul do atraso e o colocou no caminho do desenvolvimento", afirmou Paula, pelo Twitter.

decidiu permanecer no PSDB A prefeita integra o mesmo partido do governador gaúcho, Eduardo Leite, queapós meses de negociações com o PSD, sob a qual participaria das eleições presidenciais. Nesta segunda, o tucano deve comunicar publicamente a permanência no partido.

Ainda há possibilidade de Leite concorrer ao Palácio do Planalto, porém, pelo PSDB.

"Eduardo e eu nunca nos guiamos por ambições pessoais. Sempre visamos construir um projeto político transformador. Fizemos isso em Pelotas e agora no Estado. Torço para que o Brasil possa ter Eduardo como seu presidente, porque o país também precisa se transformar", disse Paula, nas redes.