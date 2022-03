A urna eletrônica é confiável? Conheça os mecanismos de segurança do equipamento

Falta pouco mais de um semestre para o primeiro turno das eleições de 2022, que vai contar com um novo modelo de urna eletrônica. Essa tecnologia brasileira foi implementada em 1996, hoje servindo de exemplo para diversos outros países. Mas será que ela é segura?

pesquisa de opinião da CNT Boa parte dos eleitores não tem certeza da resposta. Cerca de 65% da população brasileira não confia plenamente na urna eletrônica — 30,8% tem confiança moderada, 15,8% tem confiança baixa e 18,7% não sentem confiança, segundo ado ano passado.

A nova versão do equipamento foi demonstrada à imprensa na quinta-feira (24) em Porto Alegre, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). O coordenador de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rafael Azevedo, assegurou que a probabilidade de invasões ou brechas de segurança que permitam cometer fraude eleitoral é muito baixa — e apresentou o porquê.

Para confiar na urna eletrônica, é preciso entender como ela funciona. A seguir, o JC mostra como a urna brasileira previne a fraude eleitoral, segundo as explicações de Azevedo.