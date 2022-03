Gabriel Souza é o candidato do MDB ao Piratini

O deputado estadual Gabriel Souza foi escolhido por ampla maioria do diretório estadual do MDB como o pré-candidato do partido para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. Neste domingo (27), o MDB fez dois encaminhamentos. O primeiro foi uma moção perguntando ao diretório sobre a legitimidade da escolha do nome de Gabriel Souza. No resultado, 56 votos foram favoráveis e apenas três contrários, de um total de 59 membros do diretório. Na segunda votação, o nome do deputado, único inscrito, recebeu 57 votos sim e dois votos não, dos membros do diretório.

"Cumprimos uma etapa importante, que é o encaminhamento que o MDB está dando de ter hoje o pré-candidato a governador, o deputado Gabriel Souza, proclamado pela ampla maioria do diretório", salienta o presidente estadual do MDB Fábio Branco.

Gabriel Souza destacou que foi uma das maiores convenções que ele já participou nos seus 23 anos de militância no partido. E lembrou que iria se inscrever nas prévias de fevereiro, porém, com o pedido de várias lideranças, tendo como um dos argumentos o de evitar eventuais disputas mais intensas no partido e que pudessem deixar sequelas, Souza disse que não fez a inscrição, assim como o deputado federal Alceu Moreira.

Posteriormente, com novo diretório eleito por quase unanimidade na convenção, o mesmo elegeu a sua executiva e deliberou para uma nova tentativa e um novo edital sobre a escolha do candidato a governador, colocando nas mãos do diretório estadual do partido a definição da pré-candidatura a governador. O resultado saiu no fim da manhã deste domingo.

"Estou aqui comemorando o voto de mais de 80% do diretório do partido que entende que devo ser o pré-candidato a governador", celebrou Souza. O parlamentar salientou que foi muito mais política do que jurídica, porque no campo jurídico, segundo ele, não há nenhuma dúvida. O desafio, agora é buscar a unidade do partido. "Vou procurar a unidade partidária, conversar com os companheiros", salienta o deputado.

Gabriel Souza destacou a presença, ao seu lado no diretório, do ex-governador José Ivo Sartori e do ex-vice-governador José Paulo Dornelles Cairoli com fundamentais. "É uma presença importante e simbólica", destaca. Na quinta-feira, Sartori - que era apontado como candidato que poderia unir o MDB - anunciou que não concorreria e falou em renovação do partido em vídeo.