Com Sartori fora da disputa, Gabriel Souza registra pré-candidatura ao Piratini

Minutos após o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) anunciar, pelo Twitter, que não será candidato ao governo nas eleições de 2022 , foi a vez de outro gesto de um emedebista. O deputado estadual Gabriel Souza, também pelo Twitter, informou que havia feito seu registro como pré-candidato pelo seu partido.

O parlamentar informou que fez a sua inscrição na sede do diretório estadual do partido. Ele deve lançar nota com manifestação sobre os próximos passos.

"Estou pronto e preparado para enfrentar esta tarefa e defender o projeto do MDB para o Rio Grande do Sul", postou Souza, no Twitter:

Bom dia! Realizei há pouco, às 8h30, na sede do Diretório Estadual, a inscrição do meu nome como pré-candidato ao governo do Estado pelo @mdbrs. Se assim o partido entender, estou pronto e preparado para enfrentar esta tarefa e defender o projeto do MDB para o Rio Grande do Sul. — Gabriel Souza (@GabrielSouza15) March 24, 2022

A atitude do emedebista, que estava até o começo do ano na presidência da Assembleia legislativa, faz parte de uma sequência de movimentos de lideranças da sigla. Além do ex-governador ter anunciado que está fora da disputa, outro que retirou o nome, em comunicado nessa quarta-feira (23), foi o deputado federal Alceu Moreira

Sartori (MDB) comunicou pouco depois das 8h desta quinta-feira, em vídeo, que não será candidato nas eleições de 2022.

"Agora chegando as eleições, não vou deixar de cumprir o meu papel, mas não mais como candidato", afirmou Sartori, no vídeo de dois minutos.

Sartori governou o Rio Grande do Sul de 2015 a 2018 e acabou sendo derrotado pelo atual governador Eduardo leite (PSDB) na disputa da reeleição.

Sobre a manifestação, o ex-governador afirmou ainda que a atitude busca deixar à vontade outros nomes do seu partido para a disputa.

"Digo isso, de maneira de clara e transparente, para deixar todos muito à vontade. Para que outros sigam seus rumos. novas lideranças surjam", motivou o ex-governador.

Sartori disse ainda que vai participar da campanha apoiando o candidato do MDB e destacou o "legado que nós começamos de recuperação do Rio Grande, de recuperação administrativa, financeira e social."

A mensagem no fim do vídeo dá um tom de apelo para mais "solidariedade, diálogo e mais verdade".