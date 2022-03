Ex-governador Sartori diz pelo Twitter que não será candidato ao governo

Atualizada às 9h13min de 24/03/2022 - Em vídeo pelo Twitter, o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) comunicou nesta quinta-feira (24) que não será candidato nas eleições de 022. "Agora chegando as eleições, não vou deixar de cumprir o meu papel, mas não mais como candidato", afirmou Sartori, no vídeo de dois minutos.

Minutos depois da postagem de Sartori, o deputado estadual do MDB Gabriel Souza informou, também pela rede social, que inscreveu o nome para a disputa ao Palácio Piratini.

Bom dia! Realizei há pouco, às 8h30, na sede do Diretório Estadual, a inscrição do meu nome como pré-candidato ao governo do Estado pelo @mdbrs. Se assim o partido entender, estou pronto e preparado para enfrentar esta tarefa e defender o projeto do MDB para o Rio Grande do Sul.