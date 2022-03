Protocolado requerimento para CPI sobre falhas da CEEE Equatorial

As bancadas do PT, PSOL e PDT da Assembleia Legislativa apresentaram ontem um requerimento para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar e investigar danos ao consumidor na prestação de serviços de energia elétrica pela empresa CEEE Equatorial. O requerimento foi apresentado pelas deputadas Luciana Genro (PSOL), Juliana Brizola (PDT) e pelo deputado Jeferson Fernandes (PT). O documento ainda está na fase de coleta de assinaturas, são necessárias 19 para ser instalada a CPI. Como justificativa para a Comissão Parlamentar de Inquérito estão os "transtornos causados a mais de 190 mil gaúchos que ficaram, a partir do temporal de 6 de março, devido à falta de energia elétrica".