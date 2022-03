PL formaliza filiação de Onyx Lorenzoni para concorrer ao Piratini

O Partido Liberal (PL) realizou o ato que formalizou a filiação do ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni (ex-DEM), e de deputados federais e estaduais.

O evento ocorreu no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, onde os correligionários carregavam faixas e bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul.

Além do ministro Lorenzoni, que é pré-candidato ao governo estadual, também ingressam no partido para o qual também migrou o presidente Jair Bolsonaro os deputados federais Bibo Nunes, Marlon Santos, Marcelo Moraes e Ubiratan Sanderson. Também os deputados estaduais Eric Lins, Capitão Macedo, Tenente Coronel Zucco e Kelly Moraes aderem à sigla.