Alceu Moreira desiste de disputar vaga ao governo

Após o MDB gaúcho decidir que o candidato ao governo do Estado seria escolhido pelos 71 membros do diretório estadual, o deputado federal Alceu Moreira desistiu ontem da sua pré-candidatura, deixando o caminho livre para o outro pré-candidato, o deputado estadual Gabriel Souza. Ainda nesta quarta-feira, várias lideranças emedebistas pediram que o presidente estadual, Fábio Branco, ouvisse prefeitos e outros filiados no processo de escolha do candidato ao Piratini.

A disputa interna do MDB se arrasta desde o final de 2021. Em dezembro, o diretório estadual decidiu realizar prévias em fevereiro, para escolher quem representaria a sigla nas eleições. Entretanto, a pedido dos ex-governadores Pedro Simon, Germano Rigotto e José Ivo Sartori, além do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, os pré-candidatos emedebistas - Moreira e Souza - suspenderam a disputa. Os ex-governadores temiam um racha dentro do partido, devido a agressividade da campanha dos pré-candidatos dentro do partido.

O partido decidiu, então, antecipar a eleição do novo diretório, o que ocorreu no final de fevereiro. Os membros do colegiado, por sua vez, escolheram a nova executiva, presidida por Branco. O novo presidente assumiu com a missão não só de escolher o candidato a governador, mas também de unir a legenda em torno da candidatura emedebista.

Na semana passada, Branco anunciou que o nome seria escolhido em uma votação entre os 71 membros do diretório estadual. A questão culminou com a decisão de Moreira, que divulgou uma carta aberta ontem, comunicando que se dedicaria à reeleição para o quarto mandato de deputado federal.

No documento, Moreira acusa até mesmo o governo Eduardo Leite (PSDB) de interferir na decisão do MDB, visto que Souza é considerado um nome forte para ser o sucessor de Leite no governo, caso o tucano migre para o PSD para concorrer ao Planalto. "Os acontecimentos dos últimos meses acabaram por minar essa ideia e confesso que me entristeceram profundamente, em especial pela falta de palavra e lealdade de quem eu menos podia esperar. Manobras foram feitas para postergar as decisões e retirar meu nome da disputa. A máquina governista entrou em campo e interferências externas influenciaram numa disputa interna que não é de um partido qualquer, mas do maior do RS. Movimento esse que culminou com o afastamento da base partidária da escolha do candidato", acusa o deputado federal. E conclui: "por tudo isso, venho aqui externar que, a partir de agora, irei me dedicar à reeleição para o quarto mandato de deputado federal". Ele defendia que a escolha do candidato fosse feita em votação com os presidentes municipais do MDB.

A decisão de escolher o candidato através do diretório também desagradou lideranças importantes, como Melo, Simon e José Fogaça - que assinaram ontem uma nota, pedindo para Branco incluir prefeitos e outros militantes do partido na decisão sobre o candidato ao Piratini. "É inadmissível que o caminho encontrado contrarie a lógica da participação e prive a base, que é quem elege, em um formato que é fruto de um movimento considerado Equivocado", sustentam as 15 lideranças que subscrevem a nota.

No mesmo dia que Moreira desistiu da pré-candidatura, Gabriel Souza recebeu o apoio dos deputados federais do MDB Giovani Feltes e Márcio Biolchi. O deputado estadual conta também com o suporte dos colegas de bancada e da Juventude do partido.