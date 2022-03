Ana Amélia se filia ao PSD e confirma pré-candidatura ao Senado

pré-candidatura ao Senado Federal A ex-senadora e atual secretária estadual de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, formalizou a filiação ao Partido Social Democrático (PSD) nesta quarta-feira (16). Após deixar oficialmente o Progressistas (PP), a executiva assinou a ficha na nova sigla e reiterou anas eleições de 2022.

Estavam presentes no ato de filiação desta manhã o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a presidente estadual da sigla, Letícia Boll Vargas, o governador Eduardo Leite, acompanhado do vice, Ranolfo Vieira Júnior, assim como prefeitos, deputados e outros representantes políticos.

Leite foi recebido com aplausos no salão no Hotel Plaza São Rafael, onde foi o ato de filiação. O governador deve decidir nos próximos dias se vai trocar o PSDB pelo PSD para se lançar como candidato à Presidência da República.

Em discurso durante a cerimônia, Ana Amélia atribuiu a decisão de se filiar ao PSD à governança de Kassab.

“Muito dessa decisão teve a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de fazer política, com a sua serenidade, com o seu equilíbrio e com as suas decisões firmes”, disse a secretária à Kassab. “Nós, o senhor, o governador Eduardo Leite e todos que estão aqui participamos desta mesma escola política — a escola do respeito democrático a quem pensa diferente de nós.”

Voltando sua fala à Leite, Ana Amélia agradeceu a confiança do governador gaúcho ao apontá-la como secretária estadual. Desde que confirmou a possibilidade de concorrer à presidência, a expectativa é que o executivo deixe o atual partido (PSDB) para se filiar à sigla e anunciar a pré-candidatura nas eleições de 2022.

“A sua decisão é uma decisão pessoal, complexa e difícil. Mas não ouça as críticas. Nós políticos sempre teremos de pagar o preço. Quando mais altos estivermos, maiores serão as críticas. Mas quanto mais força tivermos, mais fé que existe uma força divina nos apoiando sempre, iremos vencer. Não olhe, não leia. Todas as críticas são irrelevantes”, disse Ana Amélia ao governador.

Apesar de ter sido citado por todos com ansiedade, Leite não fez menção sobre filiação ao PSD nem à possível candidatura ao governo federal.

“Falaram em mim em alguns momentos, mas hoje o dia é todo teu”, disse o governador à Ana Amélia.

“O PSD é nosso parceiro, que está do nosso lado aqui no Rio Grande do Sul, transformando o nosso Estado junto com a gente. Mas é mais do que uma decisão de filiação a um partido político. É a decisão de se apresentar novamente para o povo gaúcho, para dar a chance ao Rio Grande do Sul de voltar a ter a tua participação no Senado”, destacou Leite.