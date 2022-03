Prefeito de Saldanha Marinho morre vítima de AVC

Morreu nesta segunda-feira (14), aos 57 anos, o prefeito da cidade de Saldanha Marinho, João Élcio da Fonseca (MDB), o Bobi. Vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há uma semana, ele estava internado no Hospital de Caridade de Carazinho, e não resistiu a complicações cardiorrespiratórias.

O prefeito em exercício, Adão Julcemar Altmeyer, decretou luto oficial de três dias, e o velório de Fonseca ocorre a partir das 7h desta terça-feira (15), no Pavilhão Católico, com sepultamento marcado para as 17h.

Em nome dos 497 municípios gaúchos, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), lamentou o ocorrido e manifestou pesar pelo falecimento do prefeito.