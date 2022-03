Fábio Branco é reconduzido na liderança do MDB do Estado

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, foi reconduzido à presidência do MDB gaúcho, depois de ocupar o cargo interinamente. O MDB gaúcho elegeu ontem, por aclamação, em Porto Alegre, a nova executiva estadual, que conta com 17 membros, incluindo o presidente. O principal desafio de Branco será liderar a escolha do candidato ao governo do Estado do Partido, sem causar um racha entre os emedebistas.

A escolha do novo presidente da sigla foi antecipada depois que os ânimos se acirraram nas prévias que escolheriam o candidato a governador, o que causou o temor de uma racha na sigla. A pedido dos ex-governadores emedebistas e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, os pré-candidatos - o deputado estadual Gabriel Souza e o deputado federal Alceu Moreira - retiraram sua inscrição nas prévias. Entretanto, os dois mantêm a disposição de concorrer ao Palácio Piratini.

Ao encerrar a reunião de ontem, o novo presidente pediu unidade em torno do projeto emedebista para o Rio Grande do Sul. "Agradeço a confiança e contarei com a ajuda de todos para enfrentarmos esse que será o maior desafio da nossa história", disse Branco.

Ele anunciou também que as próximas ações do partido serão organizadas na primeira reunião da Executiva, quando serão definidas as estratégias de atuação e o possível calendário de atividades (incluindo a escolha do candidato). Ele adiantou que será formada uma comissão eleitoral para angariar candidaturas à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados, além de iniciar a aproximação com outros partidos.

Sebastião Melo, alertou sobre a responsabilidade das lideranças na escolha d candidato da sigla. "Agora vamos discutir a data e a forma de escolha." O ex-governador Germano Rigotto não descartou a realização de novas prévias.