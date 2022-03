Vereadora Comandante Nádia anuncia sua filiação ao PP

Na sessão da Câmara Municipal de Porto Alegre desta segunda-feira (14), a vereadora Comandante Nádia anunciou no período de comunicações sua filiação ao partido Progressistas: "Subo a essa tribuna pela última vez como líder do Democratas, neste momento eu quero informar que por conta do partido Democratas (DEM) ter se fundido ao Partido Social Liberal (PSL), e terem criado o União Brasil, nesse momento me despeço dos democratas", discursou a vereadora.

Nádia ainda agradeceu ao presidente estadual do DEM, Rodrigo Lorenzoni, e ao presidente municipal, Reginaldo Pujol.

"A vida é feita de escolhas, é feita de idas e vindas, e quero informar aos colegas e a população gaúcha que eu me filio aos Progressistas, e fico feliz de estar agora no número 11, um partido de direita, fundado em 1995, o quarto maior partido do Brasil", acrescentou a parlamentar.