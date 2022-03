Ana Amélia entra no PSD e oficializa pré-candidatura ao Senado

A ex-senadora e atual secretária estadual de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, vai se filiar ao PSD. Com isso, a ex-senadora vai definir o futuro político nas eleições de 2022.

Por nota nesta segunda-feira (14), o partido informa que o ato de filiação será na quarta-feira (16), às 9h, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. A direção estadual do PSD também informa que "o ato marca o início da pré-candidatura de Ana Amélia ao Senado Federal". 2

O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, virá ao Estado para acompanhar a oficialização do ingresso da ex-senadora, que estava sem partido. Antes, Ana Amélia era ligada ao PP.

Está prevista uma coletiva de imprensa com a secretária, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, a presidente do PSD do RS, Leticia Vargas, o deputado federal Danrlei de Deus e o deputado estadual Gaúcho da Geral.

Quando se elegeu ao Senado em 2010 para mandato de oito anos, Ana Amélia somou 3,4 milhões de votos. A secretária atuava como jornalista antes de partir para a carreira eletiva.