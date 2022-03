Artistas vão ao Supremo pedir prioridade a questões ambientais

Em audiência realizada na tarde desta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), ministros da corte se reuniram com um grupo de artistas para tratar de questões ambientais. O grupo entregou às ministras Cármen Lúcia (à direita na foto) e Rosa Weber e aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes um documento com 42 assinaturas de integrantes da classe artística em que pedem prioridade ao julgamento de processos que tramitam no STF sobre a matéria. Na lista de processos, estão os que tratam do desmatamento na Amazônia Legal (ADPF 760), do Fundo Amazônia (ADO 59), do Fundo Clima (ADPF 708) e das queimadas no Pantanal (ADPF 857), entre outros. Estiveram presentes na reunião Caetano Veloso, Paula Lavigne, Daniela Mercury, Seu Jorge, Emicida, Nando Reis, Maria Gadu, Lázaro Ramos, Elisa Lucinda, Mariana Ximenes, Alessandra Negrini, Paola Carosella e Christiane Torloni, entre outros.