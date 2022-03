Leite confirma que decisão sobre candidatura sai na próxima semana

Na primeira coletiva de imprensa na missão do governo gaúcho aos Estados Unidos, no início da tarde desta segunda-feira (7), após visita ao Centro de Comando e Controle da Polícia de Nova York, o governador Eduardo Leite (PSDB) confirmou que anunciará na próxima semana se será ou não candidato ao Planalto neste ano.

Leite confirmou que há conversas em andamento, mas não garantiu que irá se filiar ao PSD para concorrer. Disse que é uma decisão difícil, pois está filiado há 20 anos no PSDB e não gostaria de deixar o partido.

O governador ainda destacou a responsabilidade com o Rio Grande do Sul. Embora tenha o prazo até 1º de abril para renunciar, diz que é importante definir até a próxima semana a fim de dar tempo para uma transição no governo em uma eventual candidatura.

Em caso de renúncia, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) assumiria o cargo de chefe do Executivo até o fim do governo - o mandato se encerra em 31 de dezembro de 2022.