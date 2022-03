Any Ortiz é a nova presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios

A deputada estadual Any Ortiz (Cidadania) foi aclamada como nova presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios da Assembleia Legislativa. “Me sinto honrada em ter sido escolhida para liderar os trabalhos da Frente, que tem se posicionado firmemente contra o uso de dinheiro do pagador de impostos para financiar privilégios injustificáveis e imorais nos Poderes do Estado”, afirmou a deputada na quarta-feira.

"O trabalho da Frente é coletivo, é muito importante, e tem dado resultado porque é feito por deputados de siglas diferentes que têm o mesmo objetivo: o combate aos privilégios. Seguiremos firmes no propósito, com a mesma essência e determinação que nos uniu lá em 2020”, destacou Any.

A Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios foi criada em fevereiro de 2020 e contou com a participação de 25 parlamentares de 11 bancadas da Assembleia Legislativa.

O primeiro presidente da Frente Parlamentar foi o atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que na época era deputado estadual.