Lideranças gaúchas do DEM migrarão para o PL

Mais de 400 líderes políticos gaúchos filiados ao Democratas (DEM) se reuniram nesta terça-feira (22), em Porto Alegre, na primeira mobilização de migração para o PL. O grupo deixa o recém-criado União Brasil e migrará para o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.

No Estado, a sigla contará com nomes como do ministro Onyx Lorenzoni e de seu filho, o presidente estadual do Democratas, Rodrigo Lorenzoni, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Capital. Além deles, ingressa no PL o vice-prefeito da Capital, Ricardo Gomes, o deputado estadual Eric Lins, a vice-prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, o vereador da Capital, Reginaldo Pujol, entre outros líderes.

“No Rio Grande do Sul nós sempre fomos a Frente Liberal. Agora, que quebraram os princípios e valores da liberdade com essa fusão partidária, não vendemos nossas convicções”, afirmou Onyx, durante o encontro.

Insatisfeitos com a fusão entre o Democratas e o PSL - que deu origem ao União Brasil -, deputados, prefeitos e vice-prefeitos deverão se filiar à nova sigla em março, durante a janela para troca partidária. Já os vereadores que estão no exercício do mandato foram orientados pela direção estadual do Democratas a ingressarem com uma ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral, para evitar o risco da perda de mandato.

No evento, a mobilização em torno da candidatura de Onyx ao governo do Estado e da reeleição do presidente Bolsonaro foram a tônica dos discursos. “A eleição no Rio Grande do Sul passa por três fatores: liberdade, capacidade de gerar renda por meio do empreendedorismo e, fundamentalmente, pelos valores. Precisamos resgatar aquilo que está na essência do povo gaúcho”, avaliou Rodrigo Lorenzoni.

Ao encerrar o evento, Onyx afirmou que seu plano de governo será construído com a participação de técnicos, mas também ouvindo pessoas de diferentes regiões do Estado. “O governo que só olha para o caixa ficará no passado. Vamos construir um governo que olhe para as pessoas e pense no bem-estar dos gaúchos. Que preze pela liberdade das pessoas”, disse.

Presidente do PL gaúcho, o deputado federal Giovani Cherini participou do encontro e deu as boas vindas ao grupo. Um ato para marcar a filiação está agendado para ocorrer no dia 22 de março, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa. “O PL recebe a todos vocês de braços abertos. Queremos a reeleição do presidente Bolsonaro, e Onyx Lorenzoni no Palácio Piratini”, afirmou.

