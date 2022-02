Ministro da Educação participa de evento em Porto Alegre para fortalecer programa de escolas cívico-militares

O Ministro da Educação Milton Ribeiro participou de um evento em apoio ao programa federal de escolas cívico-militares, realizado na tarde desta segunda-feira (21) na Academia de Polícia Militar, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Ao lado de autoridades como o Senador Luis Carlos Heinze (PP), o deputado estadual Tenente Coronel Zucco (PSL), o Comandante-Geral da Brigada Militar, Cláudio dos Santos Feoli, e a vereadora de Porto Alegre Comandante Nádia (PP), o ministro defendeu reforçar o investimento na educação de base do país, objetivo com o qual a instalação de escolas com o modelo cívico-militar pode contribuir.

“Precisamos fortalecer o alicerce da educação brasileira, investindo cada vez mais na educação de base. Uma casa se começa construindo pelo alicerce, não pelo telhado. Precisamos oferecer condições para proporcionar um ensino de qualidade e com valores para toda a população, principalmente para aqueles que não têm capacidade de pagar e que estão em situação de vulnerabilidade”, destacou o ministro.

O deputado estadual Zucco é o autor do projeto de lei que regulamentou o programa estadual de aplicação do modelo de escola cívico-militar, ampliando o alcance do programa federal. Hoje o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de escolas cívico-militares do programa federal, chegando a 23. Após a lei criada pelo deputado, outras 50 escolas aderiram à versão estadual do programa. Juntas, essas 83 escolas já somam mais de 20 mil alunos, segundo informa o deputado.

“Temos a intenção de aumentar ainda mais, e gostaríamos de chegar ao final de 2022 com a marca de 100 escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul”, afirma. “Estamos muito felizes em receber na nossa cidade o Ministro da Educação, pois ele sabe do nosso empenho com essa pauta, uma das principais do meu mandato. A nossa intenção é que as escolas do modelo estadual sejam ainda credenciados pelo MEC, para que em breve possam também inclusive angariar mais recursos e ser melhor equipadas”, reforça Zucco.

Após a sua apresentação, o deputado entregou ao ministro Milton Ribeiro um ofício contendo a relação de todas as escolas gaúchas que já aderiram à proposta cívico-militar, e ainda uma bandeira com o símbolo do programa no Estado. Também participaram do evento Andrei Cossentin, prefeito de Ijuí, cidade que possui escolas que aderiram ao programa estadual e ao federal, Gilson Passos de Oliveira, Diretor do MEC de Políticas para Escolas Cívico-Militares, Marcelo Dornelles dos Santos, coordenador do Programa de Escolas Cívico-Militares da Secretaria Estadual da Educação, e Adriana Escobar, Diretora da Escola Cívico-Militar Cel. Raul Oliveira, de Santa Rosa, a primeira a participar do modelo estadual do programa.