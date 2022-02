Janaína Audino deixará a Secretaria de Educação de Porto Alegre

A secretária de Educação de Porto Alegre, Janaina Audino, deixará o cargo na próxima semana para atuar como consultora da prefeitura em um programa social que será desenvolvido a partir de financiamento captado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para as áreas da educação, saúde, assistência social e habitação. Em seu lugar, assume a pasta, a partir de 3 de março, a doutora em Educação Sônia Maria Oliveira da Rosa, atual secretaria da Educação de Canoas.

Em manifestação por meio do Twitter, o prefeito Sebastião Melo agradeceu a contribuição de Janaina ao logo dos primeiros 14 meses da administração. “A educação de Porto Alegre tem muitos desafios, e o primeiro ano de governo foi importante para estruturar mudanças, sob a liderança da secretária Janaina. Agora, partimos rumo a um novo momento da gestão para entregarmos um ensino eficaz, moderno e com resultados concretos no aprendizado e desempenho dos alunos, na determinação de executarmos com qualidade o gasto previsto na Constituição”, afirmou.

Conforme o prefeito, a escolha de Sônia foi construída com base na sua experiência na rede pública de ensino, como professora e em cargos de administração educacional.

Ao se manifestar, Janaína agradeceu a oportunidade de liderar a Smed, especialmente no desafio de retomar as aulas presenciais durante a pandemia. “Agradeço a confiança do prefeito Melo e do vice Ricardo Gomes em dar continuidade no trabalho pelo município de Porto Alegre, ampliando agora meu escopo de contribuição. Desejo a Sônia sucesso na sequência de entregas à educação pública da nossa cidade”, ressaltou.