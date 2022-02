Melo confirma Janta como novo líder do governo na Câmara de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) anunciou na tarde desta segunda-feira (21) o vereador Cáudio Janta (SD) como novo líder do governo na Câmara Municipal, e os parlamentares Hamilton Sossmeier (PTB) e Cláudia Araújo (PSD) como vice-líderes.

Presente na sessão ordinária da Casa, o chefe do Executivo municipal comunicou pessoalmente aos parlamentares as mudanças na liderança do governo e agradeceu a parceria do líder anterior, Idenir Cecchim (MDB), que assumiu o comando do Legislativo, e da vice-líder, Comandante Nádia (PP). "Em uma costura, uma construção coletiva como é o nosso governo, eu vim anunciar nesta casa hoje que o próximo líder é Claudio Janta e terá como vice-líderes Cláudia Araújo e Hamilton Sossmeier".

Ao se pronunciar, Janta ressaltou a intenção de priorizar o diálogo entre o governo e o Parlamento. "Seremos não somente a voz do governo, seremos o diálogo do governo na Câmara de Vereadores com a oposição, com os independentes, com a base do governo, com a direita, com a esquerda, com católicos, protestantes, batuqueiros, com toda a cidade de Porto Alegre", afirmou.

No ano passado, os vereadores aprovaram mais de 60 projetos do Executivo. As propostas incluíram mudanças como a reforma da previdência, a suspensão dos aumentos do IPTU, o Plano Diretor do Centro, o microcrédito juro zero e as medidas para enfrentar a crise no transporte público.