Cidadania lança Any Ortiz como pré-candidata ao governo do Estado

Em uma reunião do diretório municipal do Cidadania em Porto Alegre, onde se discutia o cenário eleitoral da disputa ao governo do Estado, o nome da deputada Any Ortiz (Cidadania) apareceu como opção viável de pré-candidatura ao Palácio Piratini. A conversa virou consenso e, então, uma carta foi elaborada e enviada aos demais diretórios da sigla no Estado, formalizando a indicação.

"Para a nossa surpresa, todos receberam muito bem a ideia e quiseram assinar o documento", relata o presidente municipal do partido na Capital, Rodrigo Karan.

Lançado nesta quinta-feira (17), o manifesto de apoio à pré-candidatura da deputada foi oficializado por 20 presidentes de diretórios municipais e encaminhado para as lideranças estaduais e nacionais do partido. Em viagem pela região Sul do Estado, Any foi surpreendida pela notícia, informada via ligação telefônica de lideranças do partido. “Foi algo inesperado, o partido fazer essa indicação me deixa muito lisonjeada”, afirmou.

Mesmo se dizendo "fardada para concorrer a deputada federal”, concluindo o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, Any diz que vai conversar com a família, com apoiadores e eleitores, antes de dar uma resposta à sigla. No entanto, admite não descartar a possibilidade.

Algo importante a ser considerado antes de qualquer posição consolidada é o término das negociações do Cidadania com legendas que tentam constituir uma federação partidária para as eleições de outubro, o que pode direcionar as tratativas das siglas em nível regional, dependendo do acordo firmado.

“Hoje sou mais um nome para participar deste debate, mais do que uma candidatura, o Estado precisa dar continuidade ao que vem sendo feito”, enfatiza a parlamentar.