Polarização não é boa para os negócios, avalia presidente da ADVB

Ao analisar as conjunturas local e nacional, o novo presidente da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), Rafael Bicca Machado, evita fazer comentários específicos sobre um ou outro governo, já que a política não é o foco da entidade.

Entretanto, o dirigente analisa o momento atual e avança para alguns comentários, fazendo a ressalva de que são suas opiniões como cidadão. Neste contexto, aponta que "polarização política, quando exacerbada, não é boa para os negócios e nem para as pessoas".

E complementa, observando que "a sociedade gaúcha, como um todo, está de parabéns pela redução do grau de polaridade política nos últimos anos", o que considera positivo.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Machado ainda fala dos planos para sua gestão à frente da ADVB e do retorno das atividades presenciais na sede da instituição, junto à orla do Guaíba, em Porto Alegre.

No âmbito nacional, defende que ocorram avanços nas reformas tributária e administrativa no Congresso Nacional, mesmo sendo esse um ano de eleições gerais, que costuma atrasar os trabalhos legislativos. "Não temos mais tempo a perder. Nós precisamos das reformas, e que venham melhorar a vida do cidadão", conclui.

Jornal do Comércio - Como o senhor avalia esse momento da economia no Rio Grande do Sul e as ações do governo no âmbito estadual, como os protocolos sanitários para conter o coronavírus?

Rafael Bicca Machado - Eu reconheço que foi muito difícil para todos os gestores. A situação não foi fácil em todo o mundo. Eu estou falando de um modo genérico. Uma situação inusitada, como no caso da pandemia, é natural que exista um movimento de tentativas entre acertos e erros. Tiveram procedimentos corretos e outros equivocados. O mais importante é olhar para a frente. Felizmente a campanha de vacinação está avançada e nós estamos nos encaminhando para um momento de providenciarmos o retorno à normalidade.

JC - Existem políticas públicas que estão ajudando nesta retomada?

Machado - Bom, falando não só do governo do Rio Grande do Sul, ou da prefeitura de Porto Alegre, ou ainda da União. Eu acho que o auxílio foi dado às pessoas que mais necessitam de ajuda, e isto é algo muito importante. Tiveram também alguns processos de parcelamento de impostos, de carência e, neste sentido, eu acho que poderia ter havido uma ação mais forte. Poderia ter ajudado mais, e o que acabou ocorrendo é que, em especial, os pequenos e médios empresários foram aqueles que mais sentiram. Muitos não conseguiram ter todos esses benefícios. Foi um momento excepcional. Também temos de identificar os erros, mas, por outro lado, não acho que seja o caso de se ficar criticando. Foi difícil.

JC - Qual é a avaliação que faz sobre a gestão do governo de Eduardo Leite?

Machado - A ADVB é uma entidade que não tem posição política. Não falando sobre um governo específico. Eu acredito que a primeira tarefa dos governantes é não atrapalhar as empresas privadas. Já na segunda etapa, cabe ao governo auxiliar naquilo que for possível.

JC - E o pacote de privatizações que ocorreu no Rio Grande do Sul?

Machado - É importante enfatizar que este também não é um tema da ADVB. Pessoalmente, eu sou favorável às privatizações. Eu acredito que, como cidadão, quanto maior for o espaço destinado à iniciativa privada melhor é para toda a sociedade, na medida em que o Estado - não só o Rio Grande do Sul, ou União, ou os municípios - pode passar a se dedicar ao que realmente interessa. Isto vale especialmente para o Brasil, que tem recursos limitados. E, deste modo, o Estado tem de focar naquilo que realmente importa. Temos de fazer no Brasil um movimento importante para prestigiar a iniciativa privada. É ela quem emprega, é ela quem gera os tributos, e isto é o fundamental.

JC - Em relação à questão ligada à substituição tributária do ICMS? O tema está bem encaminhado?

Machado - Genericamente falando sobre tributação, os tributos são parte da vida contemporânea. A sociedade precisa deles, porém, não há espaço para que ocorram mais aumentos. Nós temos uma carga tributária muito elevada para a realidade econômica do Brasil. É possível, pontualmente, fazer algumas modificações. Sempre é possível que haja algum tipo de ajuste, porém, no momento em que se aumenta o tributo de um lado, é necessário que haja redução do outro lado. No Brasil, normalmente, isto não ocorre. É importante melhorar a qualidade da arrecadação tributária. Há um problema muito grande no momento de se pagar imposto. É demorado, difícil e complexo. E o espaço para o aumento da carga tributária, indiscutivelmente, não existe mais. É necessário modificar o sistema tributário com o objetivo de torná-lo mais simples.

JC - Como estão as atividades da ADVB-RS?

Machado - A ADVB é uma entidade associativa tradicional no Rio Grande do Sul. E com uma presença muito forte em todo esse mercado de vendas, de marketing, e ela existe para auxiliar as empresas e as pessoas na atividade de vender. Ela também é importante como um suporte, como na capacitação. Eu acho que ela vai ser cada vez mais importante. Hoje, a ADVB está em plena atividade. Claro que nós estamos saindo de um processo de pandemia. Nesse período, a entidade seguiu com os seus cursos e capacitações no modelo EaD (a distância). Estão em pauta novos cursos para 2022. Cabe destacar também os 50 anos do Prêmio Exportação, neste ano. Também vamos dar início às atividades voltadas ao Prêmio Top de Marketing.

JC - A entidade já teve mais projeção. Agora irá completar uma data redonda com décadas de atuação. Como a nova gestão espera ter mais protagonismo para a ADVB?

Machado - A nova gestão, nestes 60 anos da ADVB, vai focar no ambiente digital. A entidade quer ser um parceiro em todo o ecossistema digital, uma vez que, as empresas e as pessoas estão neste ambiente digital. Ele é mais do que o digital, ele é de inovação. A ADVB também quer ampliar a sua presença nas múltiplas regiões do Rio Grande do Sul. E vamos buscar parceiros fortes em cada uma dessas regiões. A ADVB quer se unir aos movimentos, por exemplo, realizados pelas associações empresariais e comerciais. Nós queremos nos somar com a nossa expertise. Há regiões em que o polo mecânico é forte e há outras em que o agro se destaca.

JC - A ADVB-RS tem sede em uma área nobre de Porto Alegre, junto à orla do Guaíba, que passou por uma revitalização recentemente. Há algum projeto ou estudo para a área da entidade? Como aproveitar a sede nos próximos anos com essas mudanças?

Machado - A ADVB-RS tem uma concessão, nós temos um contrato de concessão e a ADVB-RS usa sua sede. Claro que nestes últimos meses - ano de pandemia -, as atividades foram levadas para o online, mas já fizemos a nossa posse na sede. Já temos "n" atividades programadas para todo esse ano na nossa sede. Estamos trabalhando em uma revitalização, tonando ela mais ágil, mais móvel, e já foi feito na gestão anterior. Então, nós estamos prontos para receber toda a sociedade gaúcha na nossa sede na avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) em Porto Alegre.

JC - A propósito, qual é a avaliação do governo do prefeito Sebastião Melo em Porto Alegre?

Machado - Enfatizo mais uma vez que a ADVB não tem uma posição política. E eu falo como cidadão. O Rio Grande do Sul experimentou a polarização política e quando exacerbada ela não é boa para os negócios e nem para as pessoas. Sem mencionar os partidos políticos, a sociedade gaúcha, como um todo, está de parabéns pela redução do grau de polaridade política nos últimos anos e isso é positivo.

JC - Falando agora da conjuntura nacional, qual é a avaliação desse momento da economia, da alta de juros e da inflação?

Machado - O momento da economia é de dificuldade em todo o mundo. O problema não é algo relacionado só ao Brasil, ao Rio Grande do Sul ou a Porto Alegre. O mundo está saindo de um cenário de pandemia. É um cenário em que todos os governos mundiais realmente gastaram muito. Agora, todos estão vendo os reflexos provenientes disso. Nós estamos vendo uma inflação em alta e isso preocupa bastante a todos.

JC - E em relação ao desemprego no País, qual é a avaliação?

Machado - O desemprego é um problema muito grave no Brasil. As taxas estão muito infladas por conta da pandemia. Neste período, nós tivemos muitos fechamentos de empresas, porém, ao mesmo tempo em que existe um número muito grande de pessoas desempregadas, também existe carência de mão de obra em muitos locais. E este é o papel da ADVB para capacitar as pessoas, para que elas encontrem os empregos que estão à disposição. A ADVB quer, em parceria com demais entidades e com a sociedade gaúcha, ajudar neste aspecto.

JC - A questão das contas públicas, das reformas administrativa e tributária em âmbito federal, tem chance de avançar em 2022 no Congresso Nacional ou agora tudo é eleição?

Machado - Eu espero que sim. E tudo aquilo que for possível tem de ser avançado. As posições políticas de lado a lado devem ser respeitadas, mas nós não temos mais tempo para perder. O mundo real está aí e as pessoas têm as suas contas para pagar, os empresários têm as suas folhas de pagamento, têm os impostos para pagar. Nós precisamos das reformas, e que venham melhorar a vida do cidadão. O que não for possível fazer em 2022, deixa-se para 2023, mas a sociedade exige rapidez. É necessário diálogo e objetividade.

JC - Como o senhor vê o cenário de instabilidade da política nacional?

Machado - Falando aqui como empresário, se sabe que sempre teve um grau de instabilidade política no Brasil. Não podemos empacotar projetos, deixar de fazer investimentos por conta das instabilidades políticas. O mundo e o mercado seguem (a sua trajetória), não vão parar porque tem eleições no final do ano. Precisamos trabalhar e não ficar esperando o que virá do setor público. Quem lidera este País é o setor privado, com as pessoas, com os trabalhadores, com as empresas, com as associações.

JC - E as perspectivas para esse ano de 2022 para o Brasil e o Rio Grande do Sul?

Machado - O Brasil tem um mercado grande e diversificado. Nós temos uma vocação muito forte para o agronegócio do País e do Rio Grande do Sul também, nem se fala. Infelizmente, nós temos uma economia ainda muito fechada ao mundo exterior. Nós deveríamos aumentar ainda mais (as relações de mercado internacional). Estamos, por exemplo, nos 50 anos do Prêmio Exportação (da ADVB), a exportação é um case de sucesso brasileiro, gaúcho. Nós temos de criar um ambiente para reforçar ainda mais o comércio exterior brasileiro. Nós, infelizmente, como País temos crescido muito pouco nos últimos anos, e este é um problema grave por uma série de fatores. Temos, por exemplo, um problema educacional muito grave, um problema de produtividade muito grave. Só vai existir crescimento se nós melhorarmos a produtividade da economia brasileira, e isto passa pelo treinamento, por capacitação e veja a importância da ADVB nisso. E nós precisamos ter um ambiente mais fácil para o investidor estrangeiro.