Sites do Governo do Rio Grande do Sul são alvo de ataque hacker

Na manhã desta terça-feira (8), quem tentou acessar algum dos sites relacionados ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul encontrou as páginas fora do ar.

Entre os sites fora do ar estão o do Detran, Secretaria da Saúde e Procergs. Ao tentar acessar os endereços eletrônicos de alguns sites, o usuário se depara com a mensagem: "Shawty Boy is the best https://saude.rs.gov.br".

"PROCERGS, você caiu na hackeada da Paraná Cyber Mafia. Como penalidade, todos os serviços online do Rio Grande do Sul vão pro saco. :) RS.GOV."

Em nota, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão afirmou que a Procergs bloqueou a iniciativa ainda na madrugada e que os dados contidos nos sites estão seguros. "Nesta madrugada houve um acesso indevido em alguns sites do governo do Estado do RS. Ainda durante a madrugada, a Procergs, por meio de suas monitorias ativas, identificou e bloqueou esta iniciativa. Todas as providências para sanar essa situação já foram tomadas. O evento se deu em um ambiente restrito e sem vazamento de dados. Todos os cuidados estão sendo tomados para retorno dos serviços afetados com a maior brevidade possível."

Ainda não há previsão de retorno dos sites, que até as 11h da manhã desta terça, seguiam fora do ar.