Deputado Valdeci Oliveira assume o comando do Legislativo gaúcho

A Assembleia Legislativa gaúcha realiza segunda-feira (31), às 15h, no Plenário 20 de Setembro, a sessão solene de posse do novo presidente da casa, o deputado estadual Valdeci Oliveira (PT, foto). Ele substitui Gabriel Souza (MDB) no comando da Assembleia no último ano da legislatura atual. A nova Mesa Diretora toma posse na mesma ocasião. A cerimônia presencial terá limites de ocupação e protocolos sanitários devido à pandemia de Covid-19, como com a exigência do uso de máscaras, medição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. Telões serão instalados no Teatro Dante Barone e ao ar livre, na esplanada. Os espaços terão limitação de 50% da ocupação. O público também poderá acompanhar a cerimônia ao vivo pela TV AL, Rádio AL, canal da Assembleia Legislativa no YouTube e página no Facebook. Depois da posse, às 16h, Valdeci Oliveira deve conceder entrevista coletiva à imprensa.