Olavo de Carvalho é enterrado em cidade dos EUA

O escritor Olavo de Carvalho teve seu funeral realizado em Petersburg, cidade de 31 mil habitantes na Virgínia, Estados Unidos, perto de onde ele morava. Ele foi enterrado no cemitério St. Josephs. A apuração é da Folhapress.

No obituário divulgado pela empresa funerária, Carvalho foi apontado como morador do condado de Dinwiddie, que fica ao lado de Petersburg. O aviso diz que sua morte ocorreu no John Randolph Medical Center, em Hopewell. As duas cidades ficam nos subúrbios de Richmond, capital da Virgínia.

Carvalho morreu na segunda-feira (24), aos 74 anos. O falecimento foi anunciado pela família nos perfis oficiais do escritor nas redes sociais, sem informar a causa.

A filha do escritor Heloísa de Carvalho afirmou que o pai morreu em decorrência da Covid-19. Já o médico particular de Carvalho, Ahmed Youssif El Tassa, nega.

Carvalho se mudou para os EUA em 2005. Morando na Virgínia, por vídeo, criou um curso online de Filosofia que, segundo estimativas de amigos, formou mais de 20 mil pessoas, tornando-se uma de suas principais fontes de renda. Entre seus alunos estiveram diversas autoridades que depois comporiam o governo de Jair Bolsonaro (PL).