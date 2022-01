morte do escritor e jornalista Olavo de Carvalho, Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, aque ficou conhecido como o "guru" do bolsonarismo, está sendo lamentada por políticos de direita.

A nota de falecimento foi publicada ainda de madrugada (em torno de 2h, no perfil do ensaísta) "Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado". A causa da morte não foi divulgada. Entretanto, o escritor foi diagnosticado com Covid-19 no domingo (16), oito dias antes de seu falecimento. Carvalho era casado atualmente com Roxane, tinha oito filhos e 18 netos.

A notícia gerou uma onda de homenagens, incluindo o próprio presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família.", publicou Bolsonaro em seu perfil no Twitter.

"Aqui na Terra seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda", escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro em postagem na mesma rede social, onde incluiu com fotos ao lado do escritor.

"Ao Professor Olavo a minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento, que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil e fez florescer em muitos de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade e pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história!", destacou o vereador Carlos Bolsonaro também no Twitter.

A filha do escritor, Heloísa de Carvalho também lamentou nas redes sociais a morte do pai, mas não deixou de criticá-lo em uma das postagens. "Que Deus perdoe ele de todas as maldades", escreveu. No entanto, Heloísa também postou que "comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade".

Isso porque outras postagens nas redes sociais lembraram que "ao negar a existência da pandemia de coronavírus", como fez em um vídeo publicado em março de 2020, entre outras fake news que manipulou, Olavo de Carvalho contribuiu indiretamente para a morte de milhares de brasileiros.

"E o Olavo de Carvalho que convenceu muita gente de que a pandemia não existia e acabou morrendo de Covid?", questionou o vereador portoalegrense Leonel Radde (PT).

Em meio a esta e outras críticas, a repercussão da morte de Carvalho também foi lembrada por ministros do governo federal: "Lamento e registro falecimento do professor Olavo de Carvalho, um dos maiores pensadores de nossos tempos. Conservador e polemista, influenciou decisivamente debate político em nosso País, contribuindo para desmistificar conceitos do "politicamente correto". Que Deus conforte sua família", postou o titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.