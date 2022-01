Alsones Balestrin irá assumir a secretaria de inovação

O próximo titular da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia será o ex-pró-reitor Acadêmico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) Alsones Balestrin. Ele irá suceder Luís Lamb, que esteve à frente da pasta desde o início da gestão Eduardo Leite e anunciou sua saída na semana passada.

Balestrin foi pró-reitor Acadêmico da Unisinos durante 12 anos. É um dos co-fundadores da Aliança pela Inovação Ufrgs-Picrs-Unisinos e do Pacto Alegre, acordo entre instituições de ensino, governo, iniciativa privada e sociedade civil para estimular o empreendedorismo colaborativo.

A cerimônia de posse deve ocorrer na próxima quarta-feira, em horário a ser definido. "Mais uma vez, agradeço ao Lamb pelo trabalho e pela dedicação durante esses três anos de governo, em especial a atuação incansável durante a pandemia de coronavírus", destacou o governador.

"Agora, tenho certeza de que o professor Balestrin está totalmente entrosado com a política de inovação do Estado e que tem a capacidade, o conhecimento e as relações com a academia e a iniciativa privada para garantir que o Estado mantenha a política de inovação no centro da estratégia de desenvolvimento", destacou Leite.