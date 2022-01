Romildo Bolzan rejeita candidatura ao Palácio Piratini, mas PDT insiste

O PDT gaúcho não pretende desistir tão facilmente de convencer o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, a ser o cabeça de chapa da sigla na disputa ao Palácio Piratini. Embora a preferência do dirigente seja por manter-se à frente do clube e ajudá-lo a superar o rebaixamento, os trabalhistas acreditam que ainda há chance de ter o gremista como candidato e insistem na ideia. Um plano B, no entanto, não é descartado pela sigla, que segue firme no propósito de ter candidatura própria ao governo.

Vice-presidente nacional do PDT, o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos diz que a legenda não abrirá mão de lançar candidato. "Uma coisa é certa, o PDT tem que ter candidato, não abrimos mão dessa perspectiva. Como o partido vai ficar se não mostrar a cara na eleição?", indaga.

Segundo ele, a sigla seguirá, "até os 45 do segundo tempo" tentando convencer Bolzan a entrar na disputa. "É uma coisa que depende, a essa altura, mais dele do que de nós. E não se cogita não ter candidato", avalia o parlamentar, que lembra o nome do ex-deputado Vieira da Cunha como outra possibilidade, caso o líder gremista não se apresente.

Embora a definição de Bolzan de permanecer à frente do Grêmio não tenha sido oficialmente anunciada pelo PDT, em entrevista divulgada no sábado pelo jornalista Nando Gross, em seu canal no YouTube, o dirigente afirma que que não será candidato, e que já comunicou a sigla da decisão.

"Eu não tenho alimentado isso e já comuniquei ao partido que não existe essa possibilidade. Vou cumprir com o Grêmio, e vamos em frente. Compreendo as especulações, fazem parte do jogo, mas não tem a mínima possibilidade (de concorrer em 2022)".

Pompeo diz que somente uma composição nacional com outra legenda poderia mudar o rumo eleitoral do PDT gaúcho de lançar candidato, algo que, segundo ele, não se vislumbra. De acordo com ele, a ideia é fechar a questão sobre a disputa estadual entre o final de fevereiro e o início de março. "Temos limite para isso, precisamos bater o martelo até o início de março", afirma.

Em entrevista ao Jornal do Comércio no final de dezembro de 2021, o presidente estadual do PDT, Ciro Simoni, enfatizou que a candidatura própria ao Piratini é considerada estratégica para a campanha do pré-candidato à presidência da República da sigla, Ciro Gomes. E insistiu no nome de Bolzan. "O nosso sonho sempre foi a candidatura do Romildo. Sempre seguimos o tempo dele, nunca colocamos ele contra a parede. Então, vai depender da decisão dele", afirmou o dirigente na ocasião.

A candidatura própria também pesa para o êxito da chapa proporcional do PDT, que tem o objetivo de ampliar as cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados em 2022.

No dia 21 de janeiro, o PDT reúne, em Brasília, seu diretório nacional, e estima-se que desse encontro possa sair alguma deliberação acerca do prazo final para definição dos gaúchos. "Com certeza é um tema que passará pela reunião nacional. Queremos o Romildo candidato, é um sonho acalentado pelo partido há pelo menos três anos, e ele nos unifica. Não vamos desistir", finaliza Pompeo.