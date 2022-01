Posto fiscal atende apenas por canais digitais até dia 24

O Posto de Arrecadação Fiscal (PAF) da Procuradoria-Geral do Município, que fica no Foro Central da Capital, terá atendimento exclusivamente pelos canais virtuais até o dia 24 de janeiro. É possível realizar os procedimentos necessários para o pagamento integral ou parcelado de débitos tributários e não tributários judicializados. O parcelamento pode ser em até 60 meses. Pedidos de parcelamentos e de guias podem ocorrer via WhatsApp (51) 993489424. O contato por email é [email protected]