Ex-secretário de Mobilidade Urbana, Záchia comandará a Empresa Gaúcha de Rodovias

Após sair da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana em Porto Alegre, Luiz Fernando Záchia (MDB) tomou posse como diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) nesta quarta-feira (5). O ato foi realizado em reunião virtual do Conselho de Administração da estatal. Indicado pelo colega de partido e secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, Záchia terá a missão de concluir o processo de extinção da EGR - cujas rodovias serão repassadas à concessão privada.

"Fico honrado com o convite que me foi feito pelo secretário Costella, com o aval do governador Eduardo Leite (PSDB), para assumir esse desafio estratégico para a evolução da malha rodoviária estadual", agradeceu o novo diretor-presidente da EGR. "Tenho certeza de que, com o apoio do quadro técnico e da estrutura qualificada da EGR, alcançaremos a qualidade e a transparência que esse trabalho exige."

Záchia substitui o advogado Marcelo Gazen, que deixa a EGR após nove meses. Ele foi o responsável pela implantação de pista 100% automática em todas as praças de pedágio, a equiparação das tarifas nos moldes adotados pelo governo federal - com a cobrança por eixo dos veículos -, conclusão de obras viárias e projetos na área operacional e de responsabilidade social.