Débora Garcia assume pasta de Esporte e Lazer de Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo (MDB) deu posse à nova titular da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Rios Garcia, em ato, nesta segunda-feira (3), no Paço Municipal. Ela já ocupava a diretoria de Juventude da pasta. "Esperem de mim muito trabalho, dedicação e vontade de fazer a diferença. Assumo com o compromisso de seguir fortalecendo as ações nas áreas do esporte e da juventude", disse no ato conforme divulgou a assessoria de imprensa da prefeitura.

Melo falou sobre a importância do esporte na formação do cidadão e como prática de promoção de saúde pública. Ele agradeceu ao antecessor da pasta, Antonio Carlos Pereira, o Kiko, que irá comandar a seleção brasileira de judô.

Filha do ex-vereador Professor Garcia, Débora é formada em Educação Física pelo IPA, com mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora na Unisinos. É membro do Conselho Federal de Educação Física e presidente da Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional.