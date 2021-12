Ômicron não vai afetar Porto Alegre, avalia secretário Mauro Sparta

O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta (PP), acredita que a variante Ômicron do coronavírus não vai afetar Porto Alegre, devido ao alto índice de vacinação contra a Covid-19. Sparta foi um dos secretários que apresentou um balanço de 2021, em uma transmissão ao vivo no Facebook, coordenada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) e o vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM). Na ocasião, Melo também disse que ainda não decidiu se a prefeitura vai liberar o Carnaval em Porto Alegre no início de 2022, justamente por causa da nova variante.

A live funcionou como um miniprograma de auditório. Enquanto Melo e Gomes apresentavam a transmissão em pé, os membros do primeiro escalão permaneciam sentados ao redor dos dois. Melo chamava os secretários um a um, para entrevistá-los sobre as realizações das suas pastas durante o ano.

Antes de chamar o titular da Saúde, Melo comemorou os altos índices de vacinação na Capital. Ele disse que Porto Alegre é uma das cidades que mais vacina no Brasil. "Isso foi fundamental para a cidade funcionar", disse.

Ao receber conversar com Mauro Sparta, o prefeito pediu para o secretário - que médico especializado em cirurgia plástica - falar sobre a variante Ômicron.

"Ela chegou em um momento em que estamos com toda a população vacinada. No último registro, tínhamos 21 casos em Porto Alegre, de pessoas (infectadas) que tinham tomado uma ou duas doses da vacina. Desses 21 casos, seis não têm relação com pessoas que viajaram, o que significa que temos uma infecção comunitária. Mas não temos nenhuma internação. Essas pessoas estão isoladas em casa, com uma sintomatologia muito branda. A minha convicção é que isso não vai afetar nossa cidade", avaliou o titular da pastada Saúde.

Melo também fez várias perguntas rápidas a Sparta. "O Data Sus está fora do ar, mas em que pé anda a vacinação?" Sparta respondeu: "o último dado indicava 94% de vacinados com a segunda dose (em Porto Alegre). Quanto à terceira dose, 80% das pessoas já tinham feito".

Melo prosseguiu: "podemos dizer que a cidade está imunizada?" "Podemos, porque a população comprou a ideia da vacina. Poderia não ter sido assim", disse Sparta.

O secretário falou ainda sobre a nova variante da gripe H3N2: "Com a vacinação da Covid, muita gente deixou para depois a vacina da gripe, até porque havia previsão de esperar 15 dias entre as duas vacinas. Com isso, aumentou muito no Rio de Janeiro e São Paulo (os casos de H3N2). Aqui em Porto Alegre aumentou um pouco também".

Ao ouvir os comentários sobre a pandemia de Covid-19, alguns espectadores mandaram perguntas no espaço para comentários, questionando às autoridades se haveria carnaval em 2022. O vice-prefeito, que acompanhava às perguntas do público, trouxe a questão ao prefeito.

"Quando surgiu a variante Ômicron, estávamos montando o réveillon. Nos reunimos rapidamente, inclusive com as empresas contratadas. Tomamos a decisão de ficar com a cidade, de não correr nenhum risco, na medida que não tínhamos nenhuma clareza da variante, naquele momento. Ainda estamos com muito cuidado, por isso, a decisão sobre o carnaval ainda não está tomada", ponderou Melo.

Além de Sparta, outros secretários relataram as atividades das suas pastas. Por exemplo, o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro (MDB), elencou algumas entregas, como o Viaduto Açorianos, a duplicação de parte da Avenida Voluntários da Pátria e o viaduto da João Pessoa. Na transmissão, dois secretários anunciaram sua saída do governo: o secretário de Mobilidade Luiz Fernando Záchia (MDB) e o de Esportes, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko.