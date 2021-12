Bolsonaro viaja a SC para passar o Réveillon na praia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para Santa Catarina na segunda-feira para passar a virada de ano em praia de São Francisco do Sul. Ele deve retornar em 3 de janeiro a Brasília.

O presidente já esteve no mesmo município em dezembro de 2020 e no feriado de Carnaval do ano seguinte. Bolsonaro deve ficar hospedado no Forte Marechal Luz, na Praia do Forte.

Procurada, a Presidência da República não confirmou as informações sobre a viagem de Réveillon. Os dados foram repassados à reportagem por auxiliares do mandatário.

O presidente pousou em Navegantes (SC) e seguiu de helicóptero para São Francisco do Sul. O Planalto não informou se a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, iria acompanhar o presidente na viagem.

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada e seguiu para a Base Aérea de Brasília às 11h.

O mandatário esteve no litoral de São Paulo às vésperas do Natal. A viagem incluiu dança de funk em lancha, passeio de motocicleta e moto aquática, lanche com pastel, jantar em pizzaria, presença em culto evangélico e pescaria em uma ilha conhecida por répteis perigosos.

Antes de embarcar a Santa Catarina, o presidente gravou uma mensagem de fim de ano. A Presidência ainda não informou em que data o vídeo será transmitido. Bolsonaro evitou temas polêmicos em declaração de Natal divulgada em rede de rádio e televisão no último dia 24, véspera do Natal.

As idas anteriores do presidente Bolsonaro a São Francisco do Sul foram marcadas por aglomerações e contatos próximos com eleitores, apesar das recomendações contra a Covid-19.