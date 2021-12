Quadro de saúde de Pazuello é estável após acidente de moto

O general do Exército Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro na sexta-feira (24), véspera de Natal. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, próximo à Praça da Bandeira, na zona norte da capital fluminense.

O general, de 58 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Central do Exército com contusões nas costas e no ombro. O Comando Militar do Leste (CML) informou que o acidente ocorreu por volta de 23h40min. O general sofreu uma "fratura na clavícula direita e em arco costal".

Segundo o Exército, Pazuello seguia internado neste sábado em observação, com quadro estável de saúde, sem risco de morte.