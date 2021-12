Sindilojas Porto Alegre vê retomada da economia do Brasil

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, avalia que o País passa por um momento de retomada da economia, a partir da reabertura gradual das atividades e com a ampliação da vacinação da população brasileira contra a Covid-19.

Para o dirigente empresarial, o governo gaúcho obteve avanços relevantes. "Acelerou a aprovação de projetos importantes para o Estado, como as alterações na Previdência dos servidores civis e militares. Isso fez com que o Rio Grande do Sul tivesse uma melhora fiscal, abrindo espaço para investimentos em infraestrutura", analisa.

Kruse aponta, no entanto, que os processos de privatização poderiam ter sido mais ágeis. "Poderia ter avançado mais. Foram poucas as medidas tomadas pelo Estado. A Corsan, por exemplo, ainda não foi privatizada e a CEEE demorou muito, mas felizmente conseguimos privatizar."

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Kruse também avalia as gestão federal, comenta ações da entidade e projeta os desafios e oportunidades para o ano de 2022.

Jornal do Comércio - Como avalia esse momento da retomada da economia e as ações do governo no âmbito estadual, com protocolos e passaporte da vacinação?

Paulo Kruse - A retomada da economia do Brasil foi surpreendente. Embora as empresas do comércio tenham ficado por muito tempo fechadas, conseguimos ver os resultados aumentarem e recuperamos boa parte dos prejuízos que obtivemos com as restrições na pandemia. Tivemos um aumento do PIB (Produto Interno Bruto) acima do verificado no resto do Brasil, geração de empregos significativa e entendo que, para isso, as medidas adotadas pelo governo ajudaram. Porém, o que realmente fez a diferença foi a capacidade de superação dos empreendedores. O comércio está conseguindo se reerguer e os lojistas estão empenhados para colocar em prática o que aprenderam com os desafios e fazer o seu melhor nesse período.

JC - Existem políticas públicas que estão ajudando nessa retomada?

Kruse - Sim, existem. A facilitação do acesso ao crédito, com o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), assim como com o Benefício Emergencial (BEm), oferecidos pelo governo federal para a população, foram medidas de extrema importância, fundamentais para que houvesse uma retomada.

JC - Qual a sua avaliação sobre a gestão do governo Eduardo Leite (PSDB)?

Kruse - Considero que o governo Leite fez algumas mudanças significativas. Ele consolidou uma base de apoio na Assembleia Legislativa que acelerou a aprovação de projetos importantes para o Estado, como as alterações na Previdência dos servidores civis e militares. Isso fez com que o Rio Grande do Sul tivesse uma melhora fiscal, abrindo espaço para investimentos em infraestrutura.

JC - E sobre o pacote de privatizações?

Kruse - Entendo que o pacote de privatizações poderia ter avançado mais. Foram poucas as medidas tomadas pelo Estado. A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), por exemplo, ainda não foi privatizada e a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) demorou muito, mas felizmente conseguimos privatizar. O Estado precisa se preocupar com a educação, segurança, saúde e saneamento básico. O restante deve ser delegado à iniciativa privada, que é a que gera concorrência, atua com preços competitivos e pode contribuir muito para a geração de empregos e para o desenvolvimento do Estado.

JC - E em relação à questão da substituição tributária do ICMS? O tema está bem encaminhado?

Kruse - Sobre a substituição tributária, essa foi uma das boas ações do governo Leite, para a qual houve uma ampla discussão com as entidades, da qual o Sindilojas Porto Alegre participou. O ROT (Regime Optativo de Tributação) foi a melhor solução encontrada para que conseguíssemos impedir a cobrança de complementação da substituição tributária. A implementação da medida permitiu dar um respiro às empresas, que antes precisavam pagar mais impostos.

JC - A Assembleia aprovou reajuste de 5,53% no piso estadual. Mas era para ser retroativo a fevereiro. Foi retroativo a outubro. Qual é a sua avaliação?

Kruse - O piso estadual sempre foi polêmico. Entendo que o piso federal já seja suficiente juntamente com o piso do salário mínimo, e esse, sim, deva ser regido. Como sindicato empresarial, o Sindilojas POA é favorável às negociações coletivas, que permitem o avanço do setor por meio de acordos coletivos com o sindicato dos comerciários, tornando-se, com isso, desnecessária a existência de um piso estadual.

JC - Como estão as atividades do Sindilojas POA, quais as principais bandeiras no momento?

Kruse - O Sindilojas Porto Alegre está sempre pensando no bem dos cidadãos e dos negócios do setor varejista. Possuímos uma atuação muito próxima dos lojistas e, cada vez mais, buscamos estar na linha de frente, por meio de um diálogo próximo junto aos órgãos públicos, para os quais levamos as demandas das empresas e participamos de decisões. Durante a pandemia, procuramos auxiliar os empresários com informações claras, cursos de capacitação, consultorias - que se mantêm disponíveis hoje -, e criamos novos benefícios para estimular o avanço das empresas, como o Varejo Educação e o Co.nectar Hub. Nosso trabalho envolve temas como combate ao comércio informal, segurança pública, redução e simplificação de tributos, capacitação e inovação, assunto que temos buscado aproximar dos empresários do setor, pois consideramos algo fundamental tanto para o presente quanto para o futuro.

JC - Qual é a sua avaliação do governo do prefeito Sebastião Melo (MDB)?

Kruse - A gestão do Melo tem sido muito boa e de uma sintonia ímpar com o vice-prefeito, Ricardo Gomes. Logo no início, o prefeito se mostrou extremamente solícito às promessas de campanha quanto à retomada da economia, com um plano de ação eficiente para manter o comércio aberto de maneira segura. O prefeito possui habilidade para conduzir o município, e tem abertura e apoio irrestrito das entidades empresariais. Entre as conquistas dessa gestão amplamente valorizada por nós, varejistas, está a diminuição dos tributos, fundamental para os negócios e a cidade prosperarem. Melo possui uma mentalidade voltada a fazer as coisas bem-feitas e rapidamente, o que ajuda a transformar a cultura dos porto-alegrenses e convida todos a apoiarem a cidade, algo fundamental para que tenhamos melhores resultados e para que a capital retorne a um patamar melhor em desenvolvimento. Para isso, projetos como os de qualificação e de avanço do Centro Histórico, por exemplo, contribuem muito, assim como a vinda do South Summit no próximo ano, evento que o Sindilojas POA é um dos apoiadores e que beneficiará demais a nossa economia.

JC - E sobre as medidas para estimular a construção civil no Centro?

Kruse - Sobre as medidas para estimular a construção civil no Centro, sou totalmente favorável. A região já começou a ser revitalizada, com o objetivo de transformar o bairro em um lugar mais agradável para morar e circular e, com isso, fomentar a economia. As ações de incentivo a novos empreendimentos serão de extrema importância, pois diminuirão impostos e ajudarão a facilitar os índices construtivos.

JC - Falando agora da conjuntura nacional. Qual a sua avaliação desse momento da economia, da alta de juros e da inflação?

Kruse - Minha preocupação sobre esse assunto é grande. Estamos prestes a entrar em um ano de eleição e as coisas não estão andando como deveriam. A economia é muito favorecida pelo agronegócio, as indústrias sofreram muito nos últimos anos e a projeção, hoje, é de alta de juros e inflação estagnada, o que não é bom, principalmente em um ano em que devemos ter muita oscilação. Por isso, é importante que os empresários cuidem do caixa de suas empresas e mantenham-se atentos às mudanças que teremos.

JC - E em relação ao desemprego no País?

Kruse - Precisamos que a iniciativa privada consiga investir e precisamos de ações voltadas a diminuir as burocracias, os gargalos na relação capital x trabalho. Isso ajudaria a termos maior incentivo à geração de empregos formais e, consequentemente, maior consumo e um avanço econômico.

JC - Qual sua avaliação sobre a gestão do governo Jair Bolsonaro (PL)?

Kruse - Há pontos positivos e negativos. De positivo, uma importante injeção de recursos na economia que reduziu sensivelmente o fechamento de empresas e as demissões. Não fossem algumas ações do Governo, a quebradeira seria maior. Por outro lado, há uma estridência excessiva em algumas pautas, que acabam contaminando o debate. Sabemos da interferência do STF e do Congresso nas decisões que poderiam ser tomadas, mas temos potencial para avançar, sobretudo, em reformas estruturantes, como a tributária.

JC - E as medidas federais em meio a pandemia? Auxílio emergencial e agora um novo bolsa família, Auxílio Brasil, que vai pagar R$ 400,00 por mês?

Kruse - As medidas federais em meio a pandemia foram extremamente importantes, como o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, agora, o novo auxílio. Acredito que seja necessário manter um auxílio às famílias, mas não tenho certeza quanto ao valor. Independentemente disso, penso que precisa haver medidas de incentivo à qualificação das pessoas que recebem, para que possam aprender, trabalhar, produzir e entrar no mercado de trabalho. Para que seja viável fornecer um auxílio eterno, defendo que haja alguma contribuição à sociedade.

JC - A questão das contas públicas, reformas administrativa e tributária, tem chance de avançar em 2022?

Kruse - Acho muito difícil. Entendo que, em função do ano eleitoral, não teremos avanço nenhum nisso, mas acredito que o próximo governo deva fazer uma reforma administrativa e tributária para que o Brasil consiga ter impostos mais justos, para que possamos gerar riquezas e empregos e, assim, fazer o país avançar.

JC - Como o senhor vê o cenário de instabilidade da política nacional?

Kruse - Vejo o Brasil como um país de antagonismos, de muita violência e incompreensão quanto a opiniões divergentes. Há certa beligerância nas redes sociais, onde vemos um confronto de um lado versus o outro, enquanto que todos deveriam estar juntos, pensando na qualidade de vida de todos, lutando por um país mais justo, com menos distância entre classes sociais, por programas reais de inclusão.

JC - E a antecipação do debate eleitoral de 2022, acha que prejudica?

Kruse - A antecipação do debate eleitoral para o próximo ano já vem prejudicando o país e deve prejudicar ainda mais. Não há um debate saudável, uma disputa racional de ideias. É importante que as pessoas tenham racionalidade, que pensem no melhor para a sociedade como um todo e não para determinada categoria. Temos muitos privilégios que foram criados ao longo dos anos para determinados setores da economia e isso não é positivo para o nosso país. Temos um cenário em que o grande cresce cada vez mais, gera oportunidades, capital e acesso a recursos para desenvolver ainda mais o seu negócio, enquanto que o pequeno precisa se qualificar, fazer parcerias, estar apto a crescer. Mas, para haver crescimento, precisamos mudar a cultura do trabalhador e do pequeno empresário. Temos de desenvolver uma cultura em que as pessoas queiram caminhar para o mesmo lado, o que não vemos acontecer hoje.