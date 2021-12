Nome do PT ao Piratini, Edegar Pretto defende formação de frente pluripartidária

O deputado estadual Edegar Pretto foi confirmado neste sábado (18) como pré-candidato do PT ao Palácio Piratini na disputa de 2022. Seu nome foi aprovado durante conferência estadual do partido no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa.

Além da vinculação com a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pretto aposta na composição de uma frente pluripartidária para alavancar sua candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Entre os partidos abordados estão siglas como PDT, PSB, PCdoB, Psol e PV.

Jornal do Comércio - Quais serão os eixos principais de sua campanha ao Piratini?

Edegar Pretto - Vamos fazer assembleias populares a partir do final de fevereiro para organizar, quem sabe já com a formação de uma frente com outros partidos do campo democrático, o programa de governo. Mas, fundamentalmente, queremos construir um programa que dê início a um novo curso, especialmente de desenvolvimento regional, que olhe a realidade de cada região.

JC - Quais partidos poderiam compor a frente com o PT aqui no Rio Grande do Sul?

Pretto - Nós estamos dialogando com todos os partidos desse campo (democrático). O PT, formalmente, tem dialogado, mas deram a mim também a tarefa de conversar com lideranças. Eu tenho conversado muito com o PDT, com o PSB, inclusive com o ex-deputado Beto Albuquerque, que é pré-candidato a governador, com a Manuela (d'Ávila), do PCdoB, com o Pedro Ruas, do Psol, com o PV. Tenho conversado com quem tem dado a honra desse diálogo e vejo, com unanimidade, a disposição de um novo projeto para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, então acho que a frente é muito possível de ser constituída.

JC - Como a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República pode influenciar na sua ao Palácio Piratini?

Pretto - Esse ar de esperança que o Lula volta a novamente produzir no Brasil, são ventos que estão chegando aqui no Rio Grande do Sul. Está cada vez mais presente na mente das pessoas como eram suas vidas no passado e como são hoje. O País gerou 20 milhões de novos postos de trabalho formal no governo do presidente Lula, elevou o salário-mínimo, anualmente, 76% acima da inflação, deu condições do povo de ter uma vida melhor, tranquilidade para pagar suas contas ao final do mês e comida. Foram 36 milhões de brasileiros que saíram da extrema pobreza. A frente que queremos constituir será a representação do projeto do presidente Lula no Estado.

JC - O senhor teme que possa ocorrer alguma ação que possa impedir a candidatura do ex-presidente Lula?

Pretto - Não tem mais nenhuma possiblidade da constituição brasileira ser sapateada novamente, do estado democrático de direito ser afrontado como foi por um juiz parcial, um juiz que foi declarado tendencioso, como foi o Sergio Moro.

JC - Qual a sua posição quanto ao governo Bolsonaro?

Pretto - Não tem mais condição de ocupar o posto que ocupa hoje. Foi justamente aquele clima de mentira, de ódio, que botou na cabeça do povo brasileiro que bastava tirar o PT do poder que os problemas das suas vidas, do mundo, seriam resolvidos. O (Jair) Bolsonaro foi eleito fruto do ódio, do preconceito, porque ele personifica essas características. Não é possível continuarmos tendo um cidadão, um ser que está na presidência da República, que tem desprezo pela vida, que nega a ciência, o conhecimento.

JC - No Estado, o senhor prevê também uma campanha polarizada?

Pretto - Nós vamos falar do Rio Grande, da época do Olívio Dutra e do Tarso Genro, e confrontar com esse projeto que está governando o Estado hoje. Um Estado que comemora uma poupança de R$ 4,5 bilhões e não se importa com 1,2 milhão de pessoas passando fome. Estamos preparados para a polarização democrática, que vai dar a possibilidade de reavivar o Rio Grande e o Brasil que constituímos nos governos do PT.

JC - Nas últimas eleições o PT não chegou ao segundo turno na disputa do Palácio Piratini. O que indica que o desempenho será melhor nessa próxima eleição?

Pretto - Nós sobrevivemos ao pior momento da história do PT no Brasil. Com o presidente Lula preso, 580 dias no cárcere, hoje comprovadamente inocente. Agora, o Lula não está preso, está livre, está inocentado e será nosso candidato. Eu tenho a impressão que o Lula não fará menos do que 30% a 35% dos votos no primeiro turno aqui no Rio Grande do Sul. Nós seremos o palanque que organizará a campanha do Lula aqui no Estado e achamos que temos plenas condições de sermos capazes de ir para o segundo turno.