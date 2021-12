Presidente do PP, Celso Bernardi recebe título de deputado emérito

O presidente estadual do PP, o ex-deputado Celso Bernardi (ao centro na foto), recebeu, nesta quarta-feira (15), a medalha de deputado emérito da Assembleia Legislativa. A medalha foi entregue pelo presidente o Parlamento gaúcho, Gabriel Souza (MDB), e pelo proponente da homenagem, deputado estadual Ernani Polo (PP). Durante o seu pronunciamento, Polo (à direita na foto) destacou a trajetória política de Bernardi - que já ocupou uma cadeira no Parlamento gaúcho, incluindo o mandato na constituinte de 1989, além de ter sido deputado federal. Celso Bernardi, por sua vez, agradeceu a condecoração e defendeu a diversidade na política, especialmente no poder Legislativo. "O Legislativo tem a marca da legitimidade como fonte de poder. Ele reflete a diversidade, sendo o espaço de todos, da maioria e da minoria, é a Casa do Povo, a caixa de ressonância da sociedade, o santuário da democracia e o bastão da liberdade. O Poder Legislativo é o porto seguro da democracia", refletiu.