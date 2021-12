Presidente da Federasul recebe medalha do Mérito Farroupilha

O presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Anderson Trautman Cardoso, recebeu nesta quarta-feira (15) a mais alta honraria da Assembleia Legislativa. Cardoso foi agraciado, em evento no Palácio do Comércio, com a medalha do Mérito Farroupilha. A entrega foi um pouco antes do Tá na Mesa, que teve nesta quarta o presidente e CEO do grupo Randon, Daniel Randon.

O presidente da AL-RS, o deputado Gabriel Souza (MDB) fez a entrega à liderança da área empresarial. Souza destacou o "comprometimento e a serenidade de Cardoso à frente da Federasul". Cardoso é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unisinos e é especialista em Direito Tributário, Financeiro e Econômico. Ele está desde 2000 na entidade, ocupandofunções como assessor jurídico e vice-presidente jurídico.

“Um líder que colaborou na tomada de decisões difíceis, como a manutenção dos interesses econômicos ao mesmo tempo em que se preocupou com a preservação da vida”, ressaltou o emedebista. O presidente do Legislativo destacou a capacidade de diálogo do presidente da Federasul.

Cardoso disse que a medalha é para "cada uma das 176 entidades filiadas e seus dirigentes". "Gente que entrega valor, gera riqueza e contribui para o desenvolvimento econômico e social de nosso Estado”, valorizou o homenageado.

Temas como a retirada da obrigatoriedade de plebiscito de estatais e reformas estruturantes tiveram liderança e presença da gestão da federação. “O Parlamento gaúcho está reconhecendo a contribuição da Federasul para o RS e a importância de um trabalho feito pelo setor produtivo para toda a sociedade gaúcha. Trabalho que, em sua grande maioria, é realizado em conjunto com a Assembleia Legislativa”, afirmou Souza.

"Essa medalha demarca não apenas o que já fizemos, mas também o que ainda precisa ser feito pelas próximas gerações. É uma medalha que não significa conforto. Significa responsabilidade, pois demonstra a necessidade de seguirmos contribuindo para a construção de um futuro melhor para todos os gaúchos", projetou o dirigente.