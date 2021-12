Aprovado reajuste de 5,53% no piso regional

Os deputados estaduais aprovaram, com 47 votos favoráveis e 2 contrários, o reajuste de 5,53% no salário-mínimo regional. Dentre as cinco faixas salariais do piso regional, a de menor valor será reajustada de R$ 1.237,15 para R$ 1.305,56; a de maior valor, de R$ 1.567,81 para R$ 1.654,50.

Embora a data-base do mínimo regional seja 1º de fevereiro, o reajuste vai retroagir apenas a partir de outubro. O índice de reposição cobre aproximadamente metade da inflação dos últimos 12 meses.

O projeto de reajuste do piso regional foi protocolado pelo governo Eduardo Leite (PSDB) em julho. No texto original, o Palácio Piratini propunha reposição de 2,73% com retroatividade a 1º de fevereiro. As centrais sindicais pediam 10,3%, para cobrir a inflação que não havia sido reposta em 2019 e 2020.

Depois de negociações intermediadas pela Casa Civil do governo, centrais sindicais e entidades patronais concordaram com o índice de 5,53%, com retroatividade a outubro. O líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes (PP), apresentou uma emenda no plenário, atualizando o índice de reajuste.

O percentual repõe apenas metade da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Nos últimos 12 meses, o IPCA somou 10,74%. Isso significa que, mesmo com a recomposição maior, o poder de compra dos trabalhadores diminuirá cerca de 5% em 2021.

Com o reajuste, a faixa salarial I sobre de R$ 1.237,15 para R$ 1.305,56. A faixa II, de R$ 1.265,63 para R$ 1.335,61. A faixa III, de R$ 1.294,34 para R$ 1.365,91. A faixa IV, de R$ 1.345,46 para R$ 1.419,86. E a faixa V, de R$ 1.567,81 para R$ 1.654,50.

De qualquer forma, deputados da base do governo Leite e da oposição comemoraram o reajuste de 5,5%. Antunes lembrou que o acordo em torno do novo percentual recebeu o aval da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Fecomércio, Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB).

"Se pegarmos a data de protocolo desse projeto, 15 de julho, até a presente data, houve um aumento significativo do custo de vida. Então, é justo fazermos a correção", ponderou o líder do governo, ao se pronunciar na tribuna.

Luiz Fernando Mainardi (PT), que integra a Comissão de Economia, é o relator de uma subcomissão que analisa o impacto do salário-mínimo regional na economia gaúcha. Na avaliação do parlamentar, "há uma pressão enorme de empresários para que o piso regional seja extinto. Então, dobrar a proposta do Executivo neste contexto só pode ser considerado uma vitória". E complementa: "não achamos que é o ideal, mas foi o possível. É melhor ter os 5,53% do que os 2,7%. A negociação foi o melhor caminho".