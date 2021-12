RS terá pelo menos 8 candidatos ao governo

O Rio Grande do Sul terá, pelo menos, oito candidaturas ao governo em 2022. Seis partidos já têm nomes lançados: Beto Albuquerque (PSB), Edegar Pretto (PT), Luis Carlos Heinze (PP), Onyx Lorenzoni (DEM, mas deve concorrer pelo PL), Pedro Ruas (PSOL) e Rodrigo Maroni (PSC). Duas siglas expressivas - MDB e PSDB - lançarão candidatura própria, mas ainda não definiram nomes.

Até agora, o cenário conta com duas candidaturas de direita: o senador Heinze e o ministro do Trabalho, Onyx. Embora improvável, o PP - que participa da gestão Eduardo Leite (PSDB), que não deve concorrer à reeleição - não descarta que Heinze receba o apoio tucano. Quanto a Onyx, ele aguarda a janela partidária para migrar ao PL. Tanto o ministro quanto o senador são próximos do presidente e, provavelmente, se apresentarão como representantes do bolsonarismo no RS.

O campo mais à esquerda também deve ter duas candidaturas: o PT trabalha com o nome do deputado estadual Edegar Pretto; e o PSOL, com o do vereador Pedro Ruas. Evidentemente, a candidatura petista deve dar palanque ao possível candidato do partido ao Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre candidaturas de direita e esquerda, estão os nomes do PSB, MDB e PSDB - três partidos que participam do governo Leite. Beto Albuquerque deve representar o PSB. MDB e PSDB ainda não definiram nomes. O diretório do MDB realizará prévias em 19 de fevereiro para escolher o candidato. Os nomes mais cotados são do presidente estadual, deputado federal Alceu Moreira, e do ex-governador José Ivo Sartori.

No PSDB, o nome mais provável é o do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que se filiou ao partido recentemente. Com a derrota de Leite nas prévias para presidência da República, que definiram o governador de São Paulo, João Doria, como candidato do partido, uma ala do PSDB quer que o governador gaúcho volte atrás e concorra à reeleição. Leite, no entanto, tem mantido a posição e diz que não será candidato.

O diretório do PDT ainda não definiu se terá candidatura própria ao governo, o que deve ser deliberado no início de 2022. A deputada estadual e líder da bancada na Assembleia Legislativa, Juliana Brizola, defende candidatura própria. São cogitados os nomes do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior; o presidente estadual da sigla, Ciro Simoni; e o procurador e ex-deputado Vieira da Cunha.