Aprovada redução do ISS para call centers

Os vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre aprovaram, na sessão desta segunda-feira, o projeto de lei do Executivo que reduz em 2% o Imposto Sobre Serviços (ISS) para empresas de call center em Porto Alegre. O texto foi aprovado por 26 votos a favor contra 10 contrários.

Segundo a prefeitura, o objetivo do projeto é incentivar novas empresas a se estabelecerem na cidade, como também manter as que já estão em Porto Alegre. Segundo a vice-líder do governo na casa, a vereadora Comandante Nadia (DEM), o ISS da Capital era maior do que os das demais cidades vizinhas, fazendo com que muitas empresas saíssem da cidade.

O líder da oposição, vereador Pedro Ruas (PSOL), argumentou contra a matéria. Segundo o parlamentar, muitas vezes a prefeitura utiliza a justificativa de não ter recursos financeiros para fazer determinados projetos, então não faria sentido abrir mão da receita do ISS.

"Como vou admitir, se eu sou alguém que exige que o governo municipal faça determinadas melhorias em determinados locais da cidade, ou aumente o número de cestas básicas, crie um auxílio emergencial para as pessoas, e assim por diante, como vou admitir a retirada de receitas do município? Aí, não tem como fazer nada, quero que o município tenha receita", declarou o vereador.

Na sessão de ontem os parlamentares prestaram homenagens ao ex-vereador e capitão reformado do Exército, José Wilson da Silva, conhecido também como Tenente Vermelho, que morreu na sexta-feira passada.

Segundo as autoridades, o ex-vereador teria sido assassinado em sua casa, no bairro Partenon. Silva era presidente da Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Rio Grande do Sul. Em 1964, durante a ditadura militar brasileria, se exilou no Uruguai com o ex-governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola. Atualmente, era filiado ao PCdoB.