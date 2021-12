Vereadores do PSL se reúnem com líder do PL no Estado para discutir mudança de partido

criação do novo partido União Brasil atual partido do presidente Jair Bolsonaro Vereadores do PSL do Rio Grande do Sul se reuniram, na manhã deste sábado (11), com o líder do PL no Estado, o deputado federal Giovani Cherini. Tendo em vista a, fusão entre o PSL e o DEM, o encontro discutiu a transição destes vereadores para o

Segundo Cherini, a estratégia do PL é agregar, para as eleições de 2022, os parlamentares que não desejarem permanecer após a fusão das duas legendas. "A nossa estratégia de partido é atrair boa parte do PSL, grande parte do DEM e grande parte do PRTB, que são aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro. A nossa reunião de hoje era nesse sentido, de preparar os vereadores do PSL, que são 36, para a hora que for aprovado o novo partido, o União Brasil, termos a possibilidade de receber esse pessoal", explica o deputado, que destaca o desejo de ter Fernanda Barth, vereadora de Porto Alegre pelo PRTB, no PL.

O encontro aconteceu na Câmara de Vereadores da Capital e reuniu nomes que compõem o partido em todo Estado. O deputado federal afirma que o PL planeja eleger, em 2022, cinco deputados federais e de sete a oito estaduais. "Eles terão 30 dias, após a promulgação do novo partido, para mudar. Por isso, já é importante prepararmos desde agora. Mostrar o que é o PL, como funcionam as nossas propostas, com o foco na reeleição do presidente Bolsonaro e na eleição do ministro Onyx Lorenzoni como governador", afirma Cherini.