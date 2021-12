RS institui Programa Gaúcho de Governança e Integridade e remodela Portal Transparência

Voltado a prevenir, detectar e punir práticas de corrupção, fraudes e irregularidades na administração pública, foi lançado nesta segunda-feira (6) o Programa Gaúcho de Governança e Integridade e divulgado o novo portal Transparência do RS. Apresentado pelo governador Eduardo Leite, o projeto integra uma série de ações voltadas a monitorar a gestão pública e facilitar o acesso às informações.

Segundo Leite, a intenção é permitir que qualquer pessoa possa acessar dados e informações ligadas à administração pública. "Muitas vezes, administramos mais conjuntos de interesses privados do que públicos. E para a coisa pública não há nenhum desinfetante melhor do que deixar os dados abertos aos olhos dos outros", enfatizou.

Com isso, de acordo com o governador, os benefícios diretos à gestão serão melhorias em credibilidade, reputação, em confiança, transparência e no comprometimento do Estado com o cidadão. Além disso, tais medidas trarão menos riscos de fraudes e melhorias ao ambiente corporativo. "Transparência não é só pegar complexos balanços e lançá-los, eles têm de ser traduzidos e a informação acessível de ser compreendida pelas pessoas", ressaltou.

Para Leite, o Estado, como propulsor da integridade pública e privada, deve liderar esse processo. "Como liderança que inspira e motiva para que isso se replique", finalizou.

Governador destacou que Estado deve ser propulsor da integridade pública e privada. Crédito: Reprodução/JC

De acordo com o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, a transparência nos atos governamentais tem sido uma premissa. "Todo o esforço que o Rio Grande do Sul pode fazer para desenvolver uma imagem de integridade reverberarão em forma de negócios", disse.

Na sequência do evento, realizado na Casa da Ospa, o contador e auditor-geral do Estado, Rogério Meira, que liderou o processo de renovação do portal Transparência RS, apresentou a nova interface da ferramenta, destacando que o objetivo da remodelagem, já disponível para acesso desde a tarde desta segunda-feira, foi de aprimorar os mecanismos de transparência e tornar o site mais simples, moderno e intuitivo. O portal original foi lançado em 2009, na gestão da governadora Yeda Crusius.

O novo site unifica informações e amplia a possibilidade de consulta. Segundo ele, os dados serão atualizados diariamente, com o portal totalmente responsivo, podendo ser acessado em qualquer formato de tela. "A facilitação da busca de informações e números reforçam o compromisso da gestão com a transparência", disse.

Os dados disponíveis estão reunidos em três principais pilares- receitas, despesas e controle e fiscalização, divididos por cores. Além disso, a ferramenta também está integrada a outros produtos e órgãos estaduais, para ampliar o acesso aos dados da administração e concentrá-los em um só local.

Na sequência do evento foi apresentada palestra da professora de filosofia Lúcia Helen Galvão, sobre "Ética no serviço público", e assinado pelo governador e secretários o decreto que institui o Programa Gaúcho de Governança e Integridade, que será adotado por todas as pastas da administração estadual.