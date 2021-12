Justiça suspende projeto da Fazenda do Arado

Está suspensa a tramitação da proposta da prefeitura que quer alterar o regime urbanístico na área da Fazenda do Arado, em Porto Alegre. A justiça determinou na sexta-feira, dia 3 de dezembro, a suspensão por cautela até que se decida sobre o pedido de liminar com o mesmo propósito feito pelo Ministério Público (MP) Estadual em setembro. Ou seja, no momento não há apreciação dos argumentos. As informações foram publicadas pela coluna Pensar a cidade, no site do Jornal do Comércio.