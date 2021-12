'Estamos conversando com todos', diz Moro sobre alianças para candidatura

O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro esteve em Porto Alegre neste sábado (4) para seu primeiro ato de pré-campanha enquanto pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. O evento que apresentou Moro à militância gaúcha do partido também serviu para anunciar a nova executiva estadual do Podemos. A sigla, no Rio Grande do Sul, será comandada por Everton Braz, ex-presidente do PTB de Porto Alegre.

“Eu vou rodar o país apresentando esse projeto para as pessoas", disse Moro a seus partidários. “Temos conversado com todas as pessoas, todos os partidos, todos os agentes políticos sobre esse projeto. Não existe projeto com fim em si mesmo, o projeto é uma construção coletiva, então é natural que conversemos com os políticos, e também com a sociedade, com o setor privado”, declarou o ex-ministro em entrevista coletiva.

Questionado sobre fazer aliança com partidos que estejam envolvidos em casos de corrupção, Moro deu a seguinte declaração: “Nosso projeto é fundado em princípios e valores. A arte do diálogo é importante, mas nós temos limites que não ultrapassaremos jamais”. Não deixou claro, porém, até onde vão seus limites para compor uma chapa presencial, nem indicou já haver nomes para sua vice-candidatura em debate. “É um pouco cedo”, afirmou ele.

O que ficou de indicativo durante o evento foi um nome que Moro e o Podemos possa vir a apoiar para as eleições ao governo do Rio Grande do Sul. O vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) não só esteve presente no evento, como sentou-se na primeira fileira do palco do Teatro do Bourbon Country ao lado das mais importantes figuras do Podemos, como o senador do Paraná e ex-candidato à presidência Álvaro Dias, o senador gaúcho Lasier Martins e o deputado federal Maurício Dziedricki, que hoje está no PTB e deve confirmar sua filiação ao Podemos na próxima janela partidária.

Ranolfo, que se filiou recentemente ao PSDB, é um dos cotados para ser o candidato de situação do governo Eduardo Leite (PSDB) nas eleições do ano que vem ao Palácio Piratini, visto que o governador afirma que não concorrerá à reeleição.

Há uma proximidade natural de Ranolfo com o Podemos gaúcho. O partido, no Rio Grande do Sul, é formado essencialmente por ex-filiados do PTB, sigla original do vice-governador. A começar pelo próprio presidente estadual Everton Braz, que há não muito tempo comandava o PTB da Capital gaúcha, dentre outros nomes como o atual secretário de Governança Local e Coordenação Política de Porto Alegre, Cassio Trogildo, e o próprio Dziedricki, que anunciou, de forma oficial, neste sábado (4) que se filiará ao Podemos.

“Nós temos um projeto de estado para 2022, e queremos contar com Podemos junto para continuar fazendo tudo aquilo que já estamos fazendo. Temos origem no mesmo partido político, além de uma relação institucional, de amizade com o Éverton (Braz) e o Maurício (Dziedricki)”, afirmou Ranolfo, em discurso a militantes, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos do Podemos.

“(O que me motivou a escolher o partido foi) não mudar a forma com que eu faço política. Tenho segurança de que o Podemos tem um caminho muito certo e objetivo para ajudar a fazer deste um novo Brasil. Hoje, temos a oportunidade do Sergio Moro poder liderar o processo de renovação política. No primeiro turno, vão se apresentar inúmeras bandeiras. Muitas delas nós já vimos, revimos e não queremos que se repitam. Acho que o espaço é de construir novas ideias” afirmou Dziedricki, em entrevista.

Durante a manhã, antes do evento, Moro se encontrou com Leite no Piratini. “O combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta”, afirmou o governador em redes sociais.