União Brasil dá início a diálogo para atrair Eduardo Leite

Menos de 24 horas após o resultado das prévias do PSDB, integrantes da cúpula da União Brasil dizem já ter iniciado as conversas para tentar filiar o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), derrotado na disputa no fim de semana para João Doria (PSDB-SP). A apuração é da Folhapress.

"Eduardo Leite é um quadro que engrandece qualquer partido", diz o deputado federal Elmar Nascimento (DEM-BA) sobre a hipótese de ele entrar na legenda. O PSDB, por sua vez, atua para mantê-lo entre seus quadros.

Nascimento nega que a legenda esteja tratando de candidatura agora, mas uma ala da União quer que o governador gaúcho entre na disputa pelo Palácio do Planalto frente a outra que defende apoiar o ex-juiz Sergio Moro.

Apoiador de Moro, Júnior Bozella (PSL-SP) diz que avaliará a filiação do tucano quando ela for apresentada ao partido. Ele afirma que, se Leite se viabilizar candidato, o defenderá. "Se for uma aventura, serei o primeiro a criticar e defender a sobrevivência do partido e consequentemente do País.