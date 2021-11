Polícia Civil cumpre mandados em operação contra corrupção na Prefeitura de Canela

As investigações da Polícia Civil para apurar o desvio de verbas públicas em Canela entraram em uma nova fase na manhã desta segunda-feira (29), com o cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade e também na vizinha Gramado. Ao todo, 30 policiais se dirigem a cinco endereços que estão ligados a prestadores de serviços de terraplanagem e maquinários para a prefeitura de Canela.

A ação consiste na quarta fase da Operação Caritas, iniciada em 9 de abril, para apurar a prática de desvio de materiais de construção do hospital de Canela. Com o aprofundamento das apurações, foi descoberto o esquema de fraude de orçamentos, em que empresas de fachada ligadas a agentes políticos e servidores do alto escalão da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores de Canela venciam as disputas públicas para a realização de serviços para a prefeitura da cidade.

Apesar de não haver segredo de Justiça decretado nos autos da operação, o delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pela Caritas, não revela detalhes da investigação para não prejudicar a apuração dos delitos.

Segundo Medeiros, o trabalho da força-tarefa de policiais civis destacados para o inquérito se concentra agora na análise do grande volume de documentos e equipamentos apreendidos na ação do último dia 8 de novembro, quando foram cumpridas pela Polícia Civil simultaneamente 176 medidas judiciais em nove cidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Medeiros

O delegado destaca que o trabalho desenvolvido nesta investigação segue o mesmo critério de todas as outras realizadas pela Polícia Civil, com caráter extremamente técnico e baseado exclusivamente no conteúdo probatório colhido pelos policiais até o momento.