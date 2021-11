Podemos vai crescer no Estado com Moro, aposta Braz

Com a meta de estruturar o Podemos em cerca de 250 municípios gaúchos, até março do ano que vem, Everton Braz leva a expertise partidária de mais de 25 anos no PTB para consolidar a nova sigla no Estado e fazer do diretório estadual uma das apostas nacionais da sigla para as eleições de 2022. Angariando parlamentares, prefeitos e lideranças regionais, prepara para sábado, dia 4 de dezembro, o primeiro grande evento de filiações, com a presença do pré-candidato a presidente da República, o ex-juiz Sergio Moro, e a confirmação da adesão de outro egresso do PTB, o deputado federal Mauricio Dziedricki. A estratégia do partido para o pleito no Rio Grande do Sul é focar na nominata proporcional e na reeleição do senador Lasier Martins, sem pretensão de candidatura própria ao Piratini, com tendência de apoio à chapa encabeçada pelo candidato do PSDB. Com cerca de 10 mil filiados no Estado, a expectativa da sigla é eleger pelo menos dois deputados federais e quatro estaduais, e manter a cadeira no Senado. Braz avalia que a filiação de Moro facilita a construção de candidaturas pelo Podemos no Estado.

Jornal do Comércio - O senhor esteve 25 anos no PTB, foi dirigente municipal. Quando migrou ao Podemos? Quando assumiu o diretório estadual?

Everton Braz - Desde maio deste ano, em função da saída de mais de mil pessoas do PTB. Assumimos a sigla ali, com o objetivo de montar um partido, uma nominata, e preparar as eleições, com a perspectiva da vinda do deputado federal Mauricio (Dziedricki) ali na janela eleitoral de março do ano que vem. E estamos fazendo isso, a previsão que temos é de chegar, até março, entre 200 e 250 municípios com o partido organizado, e, claro, essa perspectiva da vinda do Mauricio nos ajuda muito. Com a novidade da filiação do (Sergio) Moro mais ainda, junto à notícia de que o Mauricio conseguiu a homologação para filiação na Justiça Eleitoral. A filiação do Moro deu uma esquentada no partido. Já temos, nesse momento, praticamente a nominata completa para deputado federal e 80% da de deputados estaduais. Na janela eleitoral para troca partidária (até 2 de abril), teremos bancadas na Assembleia e na Câmara Federal, e perspectiva de filiação de prefeitos e vices no evento que teremos no dia 4 de dezembro, em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country. Está em ebulição o partido neste momento.

JC - Nesse evento com a participação do ex-juiz Sergio Moro, já há um número estimado de filiações que serão feitas?

Braz - Vamos fazer a filiação de lideranças que vão concorrer, e pelo menos de uns 10 prefeitos e vices nesse dia. Figuras como o vereador Mauricio Marcon, mais votado de Caxias do Sul, que será candidato a deputado federal. Também temos expectativa de filiar 10 ou 12 lideranças que concorrerão à Câmara e Assembleia Legislativa. Então, esse ato terá a presença de todos os pré-candidatos que já estão confirmados, para apresentarmos a nominata. Há conversas avançadas também com deputados estaduais e federais, mas ainda não podemos revelar. E com a vinda do Moro, muitos delegados, procuradores aposentados e pessoas da área jurídica têm nos procurando.

JC - Parlamentares e lideranças do PTB devem migrar para a sigla ou a tendência é o PSDB, como ocorreu com o vice governador Ranolfo Vieira Júnior, que pode concorrer ao Piratini?

Braz - A maioria dos nomes do PTB deve mesmo ir para o PSDB, pois o número de votos que fazem é muito alto, 35, 40 mil votos, e isso assusta a nominata que estamos montando. Para atrairmos candidatos, temos de mostrar a nominata e eles sentirem que se encaixam e têm chance.

JC - Como o Podemos está trabalhando a consolidação de sua base de apoio e alianças para 2022? Pretendem lançar candidatura própria ao governo ou apenas compor chapa, já que o senador Lasier Martins concorre à reeleição pela sigla?

Braz - Temos boa relação com o governo do Estado, então, a tendência é apoiar a possível candidatura do Ranolfo ao Piratini, e, claro, buscar um espaço para nossa candidatura ao Senado, com o Lasier, e fazer uma composição. Até porque a chapa majoritária não precisa ter, necessariamente, apenas um candidato ao Senado. Essa é a tendência do que estamos construindo, não devemos lançar candidato a governador. O objetivo principal é a nominata proporcional, a reeleição do Lasier e a eleição de bancadas estadual e federal.

JC - O evento do dia 4 de dezembro será a primeira convenção estadual com a participação do Moro. Isso é um indicativo de que o diretório gaúcho é visto com outros olhos pelo Podemos nacional?

Braz - É também o primeiro evento partidário que Moro participará com imprensa. Então, não tenha dúvidas, essa é a aposta da presidente nacional do partido, deputada Renata Abreu (SP), que o Rio Grande do Sul, junto com São Paulo, seja dos estados mais organizados, em condição de eleger bancadas significativas na Câmara e Assembleia, e que mostra a organização e mobilização do partido, que, em pouco tempo da chegada da nova direção, já conseguiu construir diretório nos municípios e nominatas. Isso mostra prestígio e a aposta da direção nacional do Podemos no Rio Grande do Sul.

JC - Embora Moro ainda não diga literalmente que é candidato ao Palácio do Planalto em 2022, se articula como tal e é apontado como a terceira via para quebrar a polarização Lula/Bolsonaro. Há possibilidade de o partido abrir mão da cabeça de chapa e se aliar a outra sigla para a eleição majoritária?

Braz - Na verdade, o que se apresenta é Moro como uma alternativa de candidatura de terceira via, claro que isso depende de construção política e de apoios, e jamais o Moro se apresenta como sendo um empecilho para a construção de uma terceira via que seja viável, mas está à disposição do Brasil para ser essa terceira via. A postura do partido é de construção, mas, após os primeiros dias do lançamento da filiação do Moro, a candidatura já tem ocupado um espaço muito forte, e isso se refletiu nas pesquisas, já apareceu em terceiro lugar, com 11% nas intenções de voto, e começa a se consolidar como uma terceira via viável. A presidente Renata Abreu tem muita articulação com os demais partidos, e surgiu espaço para a construção dessas funções políticas do ex-ministro Sergio Moro, que tem muitas condições de viabilidade neste momento, mas sem aquela arrogância do "se não for eu, não será ninguém".

JC - O partido mostrou-se aliado do governo Bolsonaro nas votações no Congresso. Como o senhor define a linha de atuação do partido nacionalmente?

Braz - Na verdade, o Podemos tem uma regra que é ser partido, independente de governos. O partido votou com o governo Bolsonaro reformas importantes, projetos importantes para o desenvolvimento do País, mas não faz parte da base do governo, tem parlamentares identificados com o governo, mas há, em algum momento dessa construção, um entendimento do partido, dos 11 deputados e da bancada de nove senadores, de se manter independente. E isso já está amalgamado de uma forma bem tranquila.

JC - Por estar em formação, o partido não apresenta ainda uma capilaridade sólida no País, e imagino que isso seja o principal empecilho para o projeto nacional, que vai exigir muita negociação. Quais as siglas já procuradas ou que identificam como as mais prováveis para futuras alianças ao Palácio do Planalto?

Braz - O partido tem pensado na União do Brasil (fusão entre PSL e DEM), no Novo, no MDB, na busca da construção de uma viabilidade da candidatura. A gente acredita que a figura do Moro é bastante conhecida no Brasil, e se tornou popular até após os episódios da Lava Jato, e isso nos ajuda a suprir essa questão da capilaridade da estrutura partidária, da presença do partido, e nos dá mais possibilidade de construir candidaturas e essa campanha nacional. Mas há conversas com vários partidos.

JC - Outra filiação prestes a ocorrer é a do ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol? Ele vem na esteira do Moro, qual a expectativa e os planos para ele?

Braz - Já é certo, ele já pediu demissão do Ministério Público e está em campanha. Se filiará ao Podemos para concorrer à Câmara Federal pelo Paraná, pois para o Senado teremos a reeleição do Álvaro Dias, e é vaga única.

JC - Sua trajetória é marcada por 25 anos de PTB. Com toda a crise institucional da sigla, inclusive com a prisão do presidente nacional, Roberto Jefferson, e intervenção no diretório estadual, como foi a decisão de saída e o que pesou para o ingresso no Podemos?

Braz - O partido (PTB) em Porto Alegre, 95% dele, nos acompanhou para o Podemos. Mas, com certeza, foi decisiva na nossa escolha a figura da presidente nacional Renata Abreu, pois o que ela disser tu imprime, sabe? É uma dessas dirigentes que é vista nacionalmente no Congresso. Desde o primeiro dia que o deputado Mauricio (Dziedricki) chegou em Brasília ela o procurou e fez o convite, sempre muito insistente. E quando houve a crise no PTB, ela embarcou em um avião, desceu em Porto Alegre e nos deu carta branca para construir o Podemos gaúcho. E isso foi decisivo. Além disso, é um partido que não tem mácula, que vem sendo construído com essa imagem de política nova, com gestão empresarial, merecimento de desempenho dos diretórios, isso nos motivou muito a tomar a decisão.

JC - O senhor presidia o PTB da Capital na eleição passada para a prefeitura, quando ocorreu a renúncia da candidatura de José Fortunati, por conta de problemas no prazo de filiação do candidato a vice (André Cecchini, do Patriota), fator que pesou também para a vitória do prefeito Sebastião Melo (MDB). O que, de fato, aconteceu? Foi um descuido da campanha?

Braz - A gente foi decidindo a escolha do vice do Patriota, convidou o André Cecchini e recebeu a informação de que estava ok a filiação dele, plenamente em condições de prazo, e nós encaminhamos ao TRE a chapa para a homologação. Enfim, o juiz eleitoral indeferiu o registro no último dia do prazo, em função dos atrasos dos julgamentos na pandemia. Só que isso nos deixou fora de tempo para substituição da chapa. A Justiça acabou julgando isso fora de prazo, na verdade, fomos surpreendidos por essa decisão, e o partido do vice sempre afirmando que não havia problema. A decisão se deu ali na semana da eleição, numa quinta-feira antes. Recebemos a questão, ouvimos a assessoria jurídica e vimos os remédios que tínhamos, porque o fato de impugnar o vice inviabilizaria a chapa, que ficaria sob judice, mas sujeita a recurso do TSE, e isso nos feriria de morte nas eleições. Então, houve uma reunião de emergência, e entendemos que não teríamos mais condições de dar continuidade à campanha. O próprio Fortunati disse que a gente não podia colocar em risco o voto das pessoas que acreditavam na candidatura. Fica sempre o nosso protesto ao fato de o TRE ter julgado fora do prazo dos 20 dias, que é o que determina a lei. Por fim, entendendo que tínhamos a responsabilidade de tomar uma decisão em relação ao apoio do partido e do grupo que representávamos, decidimos que o caminho era o apoio ao Melo, porque era o que mais se aproximava do que defendíamos.

JC - Na época houve a versão de que alguém da própria candidatura do Melo teria denunciado a chapa, e isso causou estranheza aos eleitores quando aderiram à campanha vencedora...

Braz - Claro, houve esse boato, o Melo imediatamente ligou ao Fortunati e disse: "Olha, é absolutamente mentira isso". Não posso responder pelas pessoas, mas a gente tem que acreditar. No fim, entendíamos que o melhor para a cidade, a partir da impossibilidade da candidatura do Fortunati, era o Melo, que poderia representar avanço para a cidade em relação à administração que estava no governo. Então, tomamos essa decisão, o próprio Fortunati logo depois fez uma declaração de apoio ao Melo, e acreditamos que esse movimento foi decisivo para que o Melo fosse para o segundo turno e vencesse, pois a força do PTB municipal fez toda a diferença ali.

JC - Para fechar, qual é a sua análise do atual momento político e do planjamento do Podemos gaúcho para as eleições gerais de 2022?

Braz - É um momento muito positivo e otimista. Vemos a vinda do Moro como algo muito forte e que vai atrair muita gente. Então, teremos um grande evento no Estado e uma bela eleição, com meta de eleger dois deputados federais, quatro estaduais, e reeleger o senador Lasier Martins.