A análise de Yeda Crusius sobre as prévias do PSDB

A presidente nacional do PSDB Mulher, Yeda Crusius, ex-governadora do Rio Grande do Sul, ex-ministra do Planejamento e ex-deputada federal, fez para a coluna Repórter Brasília uma análise crítica do episódio das prévias do PSDB, que expôs publicamente um racha no "ninho" tucano. Na avaliação de Yeda, "os problemas vinham crescendo como um balão cheio de papéis coloridos, que agora explodiu na cabeça de todo mundo."

Duas alas no partido

No entendimento da presidente do PSDB Mulher, "existem duas alas no partido bem distintas: uma é a ala original, uma ala raiz que é profundamente democrática, e esta ala, de vez em quando, é chamada de ingênua porque expõe democraticamente todas as questões, aceita divergências; a outra, que cresce com os tempos, que é a autocrítica, uma parte não democrática, vamos dizer assim, da política velha, tradicional, do tem quem manda, tem quem obedece, que tem crescido, e eu chamo isso de partido intervencionista."

Explosão da tecnologia

Segundo Yeda Crusius, "com a explosão da tecnologia que coloca público instantaneamente por áudio, por vídeo e, depois, é muito bem trabalhado pela imprensa, a democracia foi além dos chamados muros partidários. Ou seja: "tudo o que se passa dentro do partido, mais do que em outros partidos, é exposto publicamente, como foi domingo."

Tecnologia inclusiva

A líder tucana afirma que "as frentes foram preparadas por meses para serem muito transparentes, mas, com a tecnologia, que preserva não apenas o direito ao voto dos filiados". Segundo Yeda, "é uma tecnologia digital que alcança lá o sertão pernambucano, os rios da Amazônia, as megalópoles do Sul, portanto, uma tecnologia inclusiva, extremamente transparente."

Partido intervencionista

"Falhou a tecnologia, não falhou a máquina em si. A máquina não falha, às vezes ela é mal utilizada. Era preciso de mais tempo para corrigir as falhas, enfim, falhou a tecnologia, e aquilo explodiu publicamente pela divisão do partido", diz.

Dentro do calendário

Com o acontecido nas prévias, acentua Yeda Crusius, "se aplicará um aplicativo, um ou outro, se chamará para votação os credenciados, foram mais de 40 mil, será até domingo, dentro do calendário das prévias". A ex-governadora não acredita em um racha maior no partido, pois o racha já está feito. Envergonha-se, como presidente do PSDB Mulher, mas diz que é democrático por excelência o acontecimento de domingo.

Barraco nas prévias

"Me envergonha a deputada Mara Rocha (Acre). É a que fez o barraco nas prévias, mesmo tendo anunciado em abril o desligamento do partido, e apoiado o governo Bolsonaro", destacou.